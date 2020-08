Marenzi: «I due scenari della moda italiana: ripresa nel 2021 oppure ondata di acquisizioni»

In questo ci affidiamo tutti, come persone e come aziende, ai protocolli dei comitati scientifici. Molte imprese della filiera hanno avuto fermi di produzione limitati proprio per le misure di sicurezza introdotte e lo stesso vale per chi opera a valle della filiera, che ha riorganizzato il retail, sempre in nome della salute di tutti, lavoratori e clienti. Nelle settimane scorse ho visitato alcune città in Francia e posso dire che mediamente, anche dove non è strettamente obbligatorio, gli italiani spiccavano per l’uso delle mascherine. La pandemia ci ha spaventato, certo. Ma non è solo per paura che abbiamo rispettato le regole imposte prima, durante e dopo il lockdown. Eccezioni a parte, forse un po’ gonfiate dal tam tam mediatico, credo che gli italiani di ogni regione abbiamo scoperto il piacere del rispetto delle regole, nel nome di un senso di responsabilità e di comunità. Una lezione davvero importante nel paese dei campanili e degli individualismi.

Lei è stato il primo presidente di Confindustria Moda, nata nel 2018 come federazione di Smi (Sistema moda Italia), Assopellettieri, Aip (pellicce), Anfao (occhiali), Assocalzaturifici, Federorafi e Unic (concia). Ma non vuole fermarsi qui.

Confindustria Moda rappresenta circa 64.300 imprese del made in Italy, che danno lavoro a poco meno di 600mila persone e generano un fatturato di 97,9 miliardi, con una percentuale di export che, nel 2019, aveva sfiorato il 70%. Insieme all’automotive e a differenza, ad esempio, dell’agroalimentare, siamo l’unica filiera davvero completa, che va dalla lavorazione e a volte produzione delle materie prime alla vendita. Per questo auspico un’ulteriore alleanza con Camera della moda, l’associazione guidata da Carlo Capasa che organizza, tra l’altro, le settimane della moda di Milano, con le associazioni di buyer e showroom e con tutti gli altri stake holder del complesso sistema del tessile-moda-abbigliamento.

A proposito di eventi, settimana prossima Firenze, con la collaborazione di Pitti Immagine, ospiterà le sfilate di alta moda e alta sartoria di Dolce&Gabbana. Seguiranno la fiera del tessile Milano Unica e la fashion week, dal 22 al 28 settembre. Scelte coraggiose, da parte di aziende, associazioni, organizzatori di fiere.

Coraggio è la parola giusta. Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che proprio durante l’emergenza sono rientrati in Camera della moda, una scelta che ha un forte valore simbolico, daranno grande visibilità alla creatività italiana e all’artigianalità, coinvolgendo piccoli atelier di Firenze e dintorni. Milano Unica, in programma dal 6 all’8 settembre, è di fatto il primo evento fieristico a lasciare il format virtuale dettato dall’emergenza Covid per tornare a veri e propri stand e incontri tra persone. Una scelta che spicca ancora di più considerando che Première Vision, storico appuntamento di Parigi con l’industria tessile, ha appena fatto retromarcia rispetto a quanto annunciato mesi fa: il prossimo appuntamento, dal 15 al 16 settembre, sarà solo digitale. Lo stesso vale per la fashion week di New York, mentre quella di Milano sarà un mix di sfilate e presentazioni in presenza ed eventi in streaming o che utilizzano strumenti tecnologici.