Marenzi spiega il futuro di Herno, dal nuovo ceo alla sostenibilità

Claudio Marenzi, presidente di Herno, ha sempre creduto nell’importanza delle associazioni di settore, in particolare all’interno di una filiera come quella del Tma (tessile-moda-accessorio), che comprende aziende molto diverse per vocazione produttiva, storia e dimensioni. Al suo impegno si deve in larga parte la nascita di Confindustria Moda, la federazione, appunto, delle associazioni di settore, nata nel 2017 e della quale è stato il primo presidente, nonché rappresentante della parte abbigliamento della filiera, passando poi il testimone a Cirillo Marcolin, dell’omonima famiglia protagonista nell’occhialeria, e a Ercole Botto Poala, ad di Reda, tra i più importanti lanifici italiani. Marenzi ha appena concluso un doppio mandato di presidente di Pitti Immagine, la società che organizza le fiere di Firenze ed è oggi “solo” presidente dell’azienda fondata dal padre Giuseppe nel 1948 e di Montura, azienda di outdoor acquisita nel 2o21.

È arrivato il momento di occuparsi a tempo pieno di Herno?

Sono molto felice del lavoro e dell’energia che, negli ultimi dieci anni, ho dedicato a Sistema moda Italia, Confindustria Moda e Pitti Immagine e il mio impegno per le associazioni continuerà, anche senza incarichi di vertice. In Herno ho costruito una squadra di persone capaci e affiatate ed è grazie a loro che ho potuto avere vite parallele. Per un imprenditore l’impegno istituzionale nel proprio settore deve avere un inizio e una fine e 10 anni mi sembrano corretti! Torno a fare l’imprenditore e lo gnomo di fabbrica, come mi piace dire, ed è importante anche per Montura.

Come è maturata l’altra recente scelta, la nomina di un ceo di Herno?

Avere ogni responsabilità operativa e allo stesso tempo riflettere sul medio e lungo periodo non mi è più sembrata la scelta migliore per me e soprattutto per il futuro dell’azienda e di tutte le persone che, con grande passione, ci lavorano. La persona che ho scelto non viene dall’esterno, non è un marziano che piomba in Herno. Esattamente l’opposto: dall’inizio di aprile il nuovo ceo è Gabriele Baldinotti, che da tempo consideravo il mio braccio destro e che in azienda ha ricoperto vari ruoli, da brand manager a head of marketing and sales.