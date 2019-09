Maresco colpisce nel segno con «La mafia non è più quella di una volta», ultimo film italiano in concorso

Divertente e inquietante allo stesso tempo, «La mafia non è più quella di una volta» conferma il brillante talento di Maresco, anche per un montaggio dotato di grande ritmo e per i continui spunti su cui ragionare al termine della visione.

Il risultato è uno dei film italiani più belli e potenti dell'anno.

«Waiting for the Barbarians»

Meno riuscito è «Waiting for the Barbarians» di Ciro Guerra, tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore Premio Nobel J.M. Coetzee, che ha firmato anche la sceneggiatura della pellicola.

Protagonista è un magistrato, amministratore di un isolato avamposto di frontiera al confine di un impero senza nome, la cui tranquillità viene interrotta dall'arrivo del colonnello Joll. Incaricato di riferire sulle attività dei barbari e sulla sicurezza al confine, Joll conduce una serie di spietati interrogatori: i suoi brutali modi di fare spingono il magistrato a una crisi di coscienza che lo porterà a compiere un atto di ribellione.

Esordio in lingua inglese per il regista colombiano Ciro Guerra, «Waiting for the Barbarians» è un lungometraggio in cui si ritrova solo in parte lo stile dell'autore di «El abrazo de la serpiente» e «Oro verde – C'era una volta in Colombia».