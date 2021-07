Margherita Della Valle: «Finanza connettiva per le nuove imprese globali»

6' di lettura

«Le nostre filiere non hanno subito stress significativi. A parte le prime settimane di lock-down mondiale, gli effetti del coronavirus e la rimodulazione degli equilibri nella globalizzazione non hanno mutato la fisionomia di Vodafone. Non è successo nulla di paragonabile alle difficoltà sperimentate da altre industrie. La nostra supply-chain, formata per esempio dai componenti di rete per l'infrastruttura e i set-top box e gli smartphone per i clienti, è rimasta integrata e fluida. In quest’ultimo anno, abbiamo introdotto un monitoraggio continuo di tutti gli elementi materiali e immateriali che servono per fare funzionare le consociate di Vodafone e abbiamo modificato il timing degli approvvigionamenti, rendendolo più stringente».

Margherita Della Valle è Chief financial officer del gruppo Vodafone ed è anche responsabile degli shared services di Vodafone. Di fatto è la numero due di Nick Read, Chief executive officer dal 2018, che prima di lei ha rivestito il ruolo di Cfo, quando il capoazienda era Vittorio Colao.

Facciamo questa «A tavola con», ai tempi di una pandemia in una fase calante, con un pranzo di lavoro collegati via Skype. Lei è a Londra, nella sua casa a sud di Notting Hill. Io sono nella mia, ad Arcore, in Brianza. «Per otto mesi ho lavorato nella mia camera da letto. Ho perfino presentato da lì agli analisti i risultati di Vodafone. Adesso, ho avuto un miglioramento: ho preso possesso della stanza di mio figlio Alberto, che è andato a lavorare fuori Londra. Ho molto più spazio», spiega sorridendo.

Della Valle ha il potere e la responsabilità su due parti vitali di un organismo sofisticato e complesso come il gruppo Vodafone: la finanza e i centri operativi di servizio. Gli shared services sono la spina dorsale e insieme il sistema nervoso di tutto il gruppo, perché integrano le operations di information technology, finanza e customer services. La finanza è, da quando esiste il capitalismo, una delle strutture portanti di qualunque organizzazione – nei servizi e nella manifattura – soprattutto quando essa è presente in simultanea su numerosi mercati. Negli shared services lavorano 25mila persone. Nella finanza operano in 4mila. Oggi in queste funzioni si concentrano e si riflettono criticità e potenzialità, passato e futuro di una “Impresa Mondo” quale è Vodafone, che con la sua estensione internazionale è una sorta di prisma in grado di assorbire e subire, elaborare e reagire ai grandi cambiamenti – tecnologici, finanziari e nei modelli di consumo – del nostro tempo: «Usiamo la blockchain per gli acquisti e per il roaming fra i diversi Paesi. L’efficienza che garantisce è significativa».

Lei ha davanti a sé ha una insalata fredda di avocado e granchi: «L’ho preparata io, cucinare mi piace moltissimo, in famiglia e per gli amici organizzo delle serate a tema: una volta tutto giapponese, una volta tutto cinese, una volta tutto messicano». Io, invece, ho una torta salata ripiena di prosciutto cotto e di fontina.