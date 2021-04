Margini di autonomia che Borsa Italiana deve continuare ad avere

La presenza in un supervisory board non è certamente sufficiente ed è quindi necessario individuare altre garanzie e aree di interesse. Tra queste, vi è certamente – come da molti è stato ricordato – il tema relativo agli investimenti in tecnologia e alle piattaforme operative, oggi di importanza fondamentale. L’utilizzo di un software comune alle società del Gruppo è certamente corretto, ma sarà probabilmente necessario che le infrastrutture tecniche rimangano in qualche modo separate, per poter intervenire in modo autonomo e rapido in caso di interventi a vantaggio delle nostre peculiari necessità. In sostanza, mantenere un software comune, ma una

piattaforma separata e autonoma e ovviamente, garantire un livello di investimenti dedicato al Gruppo Borsa italiana adeguato alle necessità di un mercato in rapida evoluzione

e sempre più competitivo.

Un secondo punto, molto importante, è la tutela dell’autonomia del management locale. A tal proposito, basterebbe semplicemente mantenere la situazione attuale,

che nei fatti ha consentito il raggiungimento di eccellenti risultati a vari livelli.

Sarebbe inoltre corretto che i manager italiani ricoprissero incarichi operativi di prima linea a livello di Gruppo Euronext. Considerato il rilievo che Borsa Italiana avrà nell’ambito dell’iniziativa congiunta, questa richiesta parrebbe assolutamente lecita e coerente con la realtà e il peso

specifico delle nazioni coinvolte.

Un altro aspetto da preservare è infine la possibilità di continuare a svolgere tutte quelle iniziative non strettamente connesse all’attività specifica della Borsa, ma funzionali

allo sviluppo di una cultura finanziaria ed economica di mercato a vari livelli. È forse questo un tema meno evidente rispetto a quelli precedentemente citati ma, ad avviso di chi scrive, altrettanto di rilievo.

Naturalmente, simili iniziative richiedono un budget appositamente dedicato. Basti pensare al programma Elite e al fondamentale ruolo che questo ha svolto nell’avvicinare piccole ma importanti realtà al mondo finanziario e della Borsa. O alle innumerevoli conferenze e dibattiti che vedevano nella Borsa un punto di incontro di tutti gli operatori economici, che tanto hanno contribuito a togliere quell’immagine di paludato distacco che tanto poco piaceva ad aziende e imprenditori

e che oggi, grazie alle numerosissime iniziative condotte

negli spazi di Palazzo Mezzanotte, è ormai solo un lontano ricordo. E così deve rimanere.