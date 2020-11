Maria Latella intervista le top manager under 40 Chi sono le giovani donne italiane che stanno conquistando posizioni di leadership nelle grandi aziende innovative? E come sono arrivate ai vertici? Maria Latella racconta le loro storie

“Donne del Futuro” è il nuovo podcast del Sole 24 Ore a cura di Maria Latella. Già definita dai media “la signora delle interviste”, Maria Latella guiderà una serie di interviste a donne under 40 che hanno raggiunto livelli di vertice. Saranno racconti che spazieranno tra carriera e vita privata, rivisitazione degli errori e consigli a coetanei e ascoltatori anche più giovani. Come si arriva a ricoprire incarichi di primo livello in aziende internazionali, avendo poco più di trent'anni? Forse l’Italia non è più solo un Paese per vecchi, se si capisce da che parte prenderlo.

Maria Latella è una giornalista multimediale. Ha un suo spazio in tv su SkyTg24 ogni mercoledì con L’Intervista, mentre su Radio 24 conduce “Nessuna è perfetta”, programma dedicato alle donne e al lavoro e “Il caffè della domenica”. Editorialista per Il Messaggero, ha un blog, Tendenza Latella, e una costante presenza su Twitter. Ha scritto diversi libri - l'ultimo è “Fatti privati e pubbliche tribù” - tra i quali “Il potere delle donne” pubblicato da Feltrinelli.

Le interviste saranno pubblicate sul sito del Sole 24ore e su tutte le piattaforme di audio gratuite, tutti i mercoledì a partire da giovedì 25 novembre.

