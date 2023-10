Maria Porro: «I maestri del design rivivono nelle riedizioni rese contemporanee»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le riedizioni sono uno fra i molti capitoli di successo dell’Italian design all’estero e non solo. Con Maria Porro, presidente del Salone del Mobile, siamo partiti da qui per fare il punto sulle tendenze del settore.

Molteni trae da Gio Ponti, come pure Fornasetti e FontanaArte. E ancora Cassina ha in catalogo Scarpa e Magistretti, sempre Magistretti anche per Kartell; poi c’è Zanotta che riedita Mollino, mentre Flos punta su Castiglioni, Tacchini ancora su Scarpa per non citare che alcuni. Ci vuole indicare le caratteristiche e i perché di questa tendenza d’intramontabili?

Loading...

L’interesse verso il tema della riedizione si diffonde in modo particolare a partire dagli anni ’60 del secolo scorso quando le aziende dell’arredo iniziano a guardare con sguardo differente agli archivi, riscoprendo pezzi dal valore creativo irripetibile.

È proprio da allora che le icone dei grandi maestri del design – penso a Gio Ponti, Franco Albini, Achille Castiglioni, Vico Magistretti, Tobia Scarpa, Aldo Rossi, Carlo Mollino, Nanda Vigo ma anche a Le Corbusier, Mies van der Rohe, Jean Prouvé, Hans Olsen e Paavo Tynell, perché lo sguardo ha sempre coinvolto diversi contesti geografici – vengono cercate, studiate e riproposte, spesso con una straordinaria cura filologica. E il pubblico − che oggi torna ad ascoltare e collezionare dischi in vinile, a fotografare con la polaroid – ne apprezza non solo il percorso e il valore storico ma riesce a comprenderne anche il costo tanto che, spesso, questi oggetti diventano i più performanti sul mercato. Si tratta di arredi radicati nell’immaginario collettivo e, spesso, nel vissuto personale, e per questo ancora più identitari e rassicuranti. Sono portatori di valori che il tempo non ha intaccato. In questo meccanismo, oltre all’evidente connotato culturale, al riconoscimento di un’eccezionale eleganza e maestria di disegno, gioca, dunque, per chi acquista, la garanzia di un investimento destinato a durare nel tempo. Ovviamente, riedizione significa adeguamento all’idea di comfort contemporaneo, adattamento di materiali su un piano, per esempio, di rinnovata sensibilità ambientale; si parte dalla storia per poi lavorare sull’interpretazione in chiave attuale che conferisce poi agli arredi una vita autonoma sempre nel rispetto del passato.

Le iconiche poltroncine Round D.154.5, design Gio Ponti, riedite da Molteni&C con i Ponti Archives

Quali esempi possiamo ancora citare sempre di aziende impegnate in riedizioni?