Mariastella Gelmini, ministro degli Affari regionali che ha dato l'addio dopo oltre venti anni di militanza a Forza Italia per entrare in Azione, aveva anticipato la candidatura nella parte proporzionale prima dello strappo fra Calenda e Letta. “Questo vuol dire che correrò solo e soltanto per questo partito. È una richiesta che ho fatto sin da subito a Calenda. Non rinnego la mia storia, sono però anche convinta che di fronte alle emergenze del Paese si debba lavorare insieme, ma le differenze con il Pd restano”

4/11 6/11 Menu