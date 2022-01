Mariella Enoc, la Cardinalessa voluta da Bergoglio per ridare slancio al Bambin Gesù

L’attività dell’ospedale

Nelle cinque sedi dell’ospedale, si trovano seicento e sette posti letto (quaranta di terapia intensiva e ventidue di terapia intensiva neonatale). Ogni anno, al netto della pandemia, si contano novantamila accessi nei due pronto soccorsi del Gianicolo e di Palidoro, trentamila ricoveri ed altrettanti interventi chirurgici, quarantamila day hospital e due milioni di prestazioni ambulatoriali. Vengono eseguiti oltre trecento fra trapianti d’organo, di cellule e di tessuti, compreso l’impianto di cuori artificiali. Ogni anno l’attività di ricerca condotta dal Bambino Gesù produce circa novecento pubblicazioni scientifiche, con settecento progetti e studi clinici attivi condotti su migliaia di pazienti, oltre trentamila analisi genetiche eseguite, nuovi geni-malattia identificati e quasi quindicimila bambini inseriti nella rete delle malattie rare. Tutto questo viene condotto con razionalità manageriale e con un afflato di umanità appunto molto apprezzati da Bergoglio, che chiama con stima la Enoc “la nostra leonessa” e, con un motto di spirito, “la nostra cardinalessa”.

Come antipasto, lei prende un piatto di fave e cicoria. Io, invece, scelgo degli involtini di peperoni con crema di tonno, capperi e alici. L’attuale risanamento del Bambino Gesù nasce anche dai comportamenti virtuosi assunti dalle persone e dalle istituzioni coinvolte: «Facevo parte del consiglio di amministrazione dell’ospedale dal 2014 – ricorda la Enoc – e quando, l’anno successivo, il segretario di Stato della Santa Sede Pietro Parolin mi chiese di diventarne presidente, accettai non senza esitazioni. Subito rinnovai il direttivo della fondazione che si occupa del fund raising. Chiesi a tutti i suoi membri se volessero continuare a impegnarsi per la causa dell’ospedale. Non era una situazione facile. Nessuno si tirò indietro. Lo stesso comportamento, tra i grandi donatori, ebbe Intesa Sanpaolo. Parlai con un dirigente di prima linea della banca, Stefano Barrese, dicendogli che avrei capito se avessero rinunciato a dare corso ai finanziamenti di alcuni progetti strategici. Mi chiamò l’amministratore delegato, Carlo Messina, per comunicarmi che mantenevano le loro posizioni e che avevano fiducia nel nuovo corso dell’ospedale».

In tavola, intanto, viene servita la portata principale del nostro pranzo: per lei una tartare di fassona piemontese, per me una amatriciana buonissima, fatta con il condimento della signora Tina e con la pasta di Verrigni, un artigiano di Roseto degli Abruzzi.

Gli studi di medicina

La scelta da parte del Vaticano della Enoc – in una Italia che spesso è caratterizzata dal mancato incontro fra posizioni di vertice e competenze professionali – nasce specificatamente dal suo profilo. Il padre Giovanni e la madre Evelina erano commercianti all’ingrosso di prodotti farmaceutici che, da Novara, operavano su tutto il mercato piemontese: «Dopo la maturità classica nella mia città, mi sono iscritta a medicina all’università di Modena, ma da subito ho capito che non volevo fare il medico. Il mio interesse era per la gestione della sanità. Non c’era, però, una scuola che la insegnasse. Non mi sono nemmeno iscritta all’ordine dei medici. Ho subito iniziato a lavorare nel campo che desideravo. La mia è stata una vera vocazione per quello che oggi chiamano il management sanitario».

Nel suo caso, la dimensione professionale e l’esperienza della fede si sono fuse e si sono alimentate l’una con l’altra. «I miei genitori erano, come tanti italiani, cattolici non praticanti. Quando, a quattordici anni, dissi che avrei voluto frequentare l’oratorio, mi guardarono come se fossi matta. Per loro avrei dovuto crescere come una borghesotta, impegnata soprattutto a giocare a tennis. Ho sviluppato una fede adulta, senza devozioni. Per me è stato molto importante l’incontro non con la povertà, ma con i poveri. Perché i poveri hanno un nome e un cognome. Nel corso degli anni, ho stretto un legame profondo con il vescovo di Novara, Aldo Del Monte. Quando si ammalò, io e la mia famiglia lo ospitammo per quattordici anni nella nostra casa di Massino Visconti, sul Lago Maggiore. Da monsignor Del Monte venivano spesso il cardinale Carlo Maria Martini, che era uno dei suoi più intimi amici, e il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, novarese. La nostra sala da pranzo, per il numero considerevole di amici che la frequentavano, era chiamata “il refettorio”. Anche per questo, la casa di Massino Visconti è la mia casa del cuore».