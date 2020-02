Marina militare, 12 agli arresti domiciliari a Taranto per tangenti Tra i destinatari del provvedimento cautelare imprenditori, due ufficiali della Marina Militare e due dipendenti civili della Marina. di Domenico Palmiotti

Per ingraziarsi chi poteva decidere (e in realtà aveva già deciso) a loro favore su appalti e commesse dell’Arsenale della Marina Militare, dispensavano soldi e regali: da una cucina componibile a qualche scatola di cialde di caffè. A Taranto un nuovo scandalo travolge il 20 febbraio la Marina e l’indotto navalmeccanico che ruota attorno all’Arsenale.

Finiscono agli arresti domiciliari in 12: due ufficiali di Marina, tra cui il contrammiraglio Cristiano Nervi, direttore dell’Arsenale, due dipendenti civili della stessa forza armata e otto imprenditori. Le accuse sono associazione per delinquere, turbativa d'asta, corruzione e furto aggravato.

In sostanza, era stato creato un meccanismo tale per cui gli imprenditori sapevano in anticipo i bandi dell’Arsenale, in modo da organizzarsi e dividersi il lavoro, e le gare erano parcellizzate. La Guardia di Finanza, che ha eseguito gli arresti, parla di “frazionamento artificioso”. Ciascuno riceveva così un beneficio. Non solo accordi sul che fare, ma anche “regalie” degli imprenditori per “oliare” la macchina.



Le persone coinvolte ora ai domiciliari

Destinatari il secondo ufficiale di Marina arrestato, Antonio Di Molfetta, addetto al servizio “Efficienza navi” della base di Mar Grande a Taranto, e due dipendenti civili della forza armata: Abele D'Onofrio, assistente amministrativo dell'Arsenale di Taranto, e Federico Porraro, funzionario amministrativo addetto alla custodia dei magazzini della direzione di commissariato della Marina (l'ufficio acquisti). Gli imprenditori finiti ai domiciliari, e accusati di associazione a delinquere, sono invece: Armando De Comite (ritenuto promotore), Angelo Raffaele Ruggiero, Alessandro Di Persio, Fabio Greco, Nicola Pletto, Giovanni Pletto (detto Gianluca), Giona Guardascione e Giacinto Pernisco. Sono amministratori, di fatto o di diritto, delle società Consorzio Navalmeccanico Taranto-Cnt, R.I.T. Srl, Consorzio Chio.Me, Technomont Taranto Srl, Omega Engineering Srl, Siples Srl, Tps Taranto Srl, Comerin Srl, Maren Srl, Mib Srl, Imet Srl, Officine Jolly.

Il furto dei materiali con la complicità del custode

Nei regali, si va da due-tre scatole di caffè alle lavatrici, da una “tangente” da 700 euro a più “somme di denaro consegnate in contanti”, da una cucina componibile alle tende da sole per finire con una porta blindata. Non mancano i furti di materiali necessari ai lavori. Due, in particolare, gli episodi accertati: la sottrazione, rispettivamente, di 64 e di 78 cuscini coibenti, entrambi per un valore singolo di 15mila euro. Porraro, in pratica, faceva entrare nei magazzini della Marina un dipendente di uno degli imprenditori coinvolti. Questi portava via i cuscini coibenti, li consegnava ai propri titolari, mentre il funzionario riceveva soldi in cambio. Il furto avveniva per “risparmiare sulle spese dei materiali”. Settecento euro sono state invece date all'assistente D'Onofrio per aver rivelato in anticipo i bandi di gara.