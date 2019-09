Marina Natale: «Amco, ex Sga, punta a crescere sul mercato Utp» La società pubblica cambia nome e mission: proprietà statale, focus sul mercato degli Unlikely-to-pay, i vecchi crediti incagliati. «Lavoriamo con tutti e siamo sul mercato in concorrenza con i vari fondi privati» di Alessandro Graziani

«La nuova Amco parte dalla gestione di oltre 20 miliardi di crediti deteriorati e punta ad avere un ruolo rilevante in Italia nella gestione degli Utp che le banche si avviano a cedere. Lo faremo dando una mano alle imprese sia dal punto di vista finanziario che industriale. Siamo di proprietà pubblica, con tutti i controlli che ciò comporta, ma operiamo nel mercato e ci confrontiamo alla pari con gli altri investitori». Marina Natale, dopo anni nel team di vertice di UniCredit, è da quasi due anni l'amministratore delegato della Sga, società pubblica nata negli anni '80 per recuperare i crediti in sofferenza dell'ex Banco Napoli (ormai smaltiti in gran parte, ne residuano circa 1,7 miliardi). Ora Sga cambia mission, trasformandosi in operatore di mercato per acquistare e gestire crediti deteriorati. E cambia anche nome: Amco, sigla che sta per Asset management company, a sottolineare il business e l'approccio nella gestione degli NPE. Ecco come Natale disegna il futuro della nuova Amco in questa intervista a IlSole24Ore.

Il nuovo inizio della ex Sga, ormai Amco, su quale strategia si basa?

La strategia prevede che Amco arrivi ad avere un ruolo di rilievo nella gestione dei crediti Utp (Unlikey-to-pay, nuova dizione che comprende i vecchi crediti incagliati, ndr) che le banche stanno decidendo di cedere. Possiamo mettere in gioco la nostra capacità di esperti del settore abbinata al ruolo di “facilitatore” come erogatore di nuova finanza per le imprese.

Per accelerare la trasformazione di Amco, è immaginabile che partecipiate all'acquisto di uno dei tanti servicer (da Cerved a Credito Fondiario) sul mercato?

No, acquisire una macchina esperta sugli Npl non è la nostra priorità. Noi intendiamo crescere su un mercato nuovo, quello degli Utp, e per questo puntiamo a rafforzare la squadra. Molte professionalità nuove, più dedicate alla valutazione del rischio e del business di impresa, sono entrate nel team e continuiamo a cercarle sul mercato: due anni fa, quando sono arrivata, eravamo in 70. Oggi siamo circa 230 e siamo pronti a crescere ancora se lo sviluppo del business lo richiederà.