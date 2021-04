Marino Vago: «La filiera della moda va salvata, servono 2 miliardi per l’emergenza»

3' di lettura

«Il primo passo, necessario e doveroso, era la presentazione al ministero dello Sviluppo economico, nelle prossime settimane sarà la volta di Mef, ministero del Lavoro, della Ricerca e della Transizione ecologica: il piano per dare un futuro al tessile-moda è trasversale all’economia del Paese e va visto come un investimento, non come una richiesta di ristori». Marino Vago, presidente di Sistema moda Italia (Smi) , porta su di sé il peso dell’annus horribilis del settore, il secondo per valore manifatturiero in Italia, che ha chiuso il 2020 con perdite medie di oltre il 25% (ma c’è chi è arrivato a -40%). Appare però combattivo, quasi ottimista: a dargli forza nel presentare il piano è un lungo elenco di numeri, statistiche, elaborazioni che fotografano il presente ma soprattutto offrono uno scenario concreto di ripresa per il futuro.

Cosa hanno di diverso il piano e le richieste di Smi rispetto a quelli presentati da altri settori?

Abbiamo chiamato il documento sottoposto al ministro Giancarlo Giorgetti “Percorso per il rilancio della filiera italiana del tessile-abbigliamento” perché di questo si tratta: non chiediamo, ripeto, ristori, ma di condividere una visione che porta non solo la nostra filiera, ma l’intera economia e società italiana, in un nuovo paradigma, circolare anziché lineare, che si nutre e cresce grazie alla ricerca e sviluppo e alla digitalizzazione e che valorizza la voglia di formazione dei giovani e tutela l’occupazione femminile, una delle fragilità del nostro Paese.

Nell’immediato, cosa chiedete al Mise e al Governo?

La priorità è mettere in sicurezza le Pmi, che nella filiera sono la maggioranza. Parliamo di aziende con fatturati intorno ai 10 milioni che hanno affrontato il lockdown produttivo dello scorso anno e poi il crollo della domanda delle aziende a valle, causate dalle chiusure dei negozi. A soffrire è stata soprattutto l’Europa, che avrà anche la ripresa più lenta. Se queste imprese lasciano a casa le persone, le competenze vanno perse per sempre. Le grandi aziende, oltre ad avere le spalle larghe, non devono essere altrettanto drastiche per sopravvivere, le piccole sì. Abbiamo calcolato che questa fase di emergenza si supera con due miliardi, da destinare al prolungamento per tutto il 2021 della cassa Covid e di scivoli per l’uscita che aiutino la necessaria ristrutturazione.