Mario Draghi a Palazzo Chigi? No, meglio al Quirinale (nel 2022)

2' di lettura

Molti giornalisti (compreso il sottoscritto sul “Sole”) avevano accarezzato un’idea smentita dai fatti, salvo sorprese dell’ultima ora, prima che il presidente Mattarella desse i cinque giorni ad una ancora ipotetica alleanza giallorossa in alternativa ad un governo di garanzia: che cosa sarebbe stato meglio di un esecutivo euro-diretto da Mario Draghi? Chi più di “Super-Mario” (quello vero e non Monti, il professore in loden) potrebbe degnamente occupare la poltrona di Palazzo Chigi? Sarebbe anche stata una bella coincidenza perché Draghi lascerà a fine ottobre la Bce.

Il timoniere dell’Eurotower sarebbe stato l’uomo giusto al posto giusto come già successe quando, dopo gli Stati Uniti (dove fu allievo del Nobel Modigliani e poi alla Banca Mondiale), venne a governare Bankitalia: in poco tempo raddrizzò le sorti monetarie dell’Italia. Tra l’altro, una sua uscita anticipata da Francoforte non avrebbe creato particolari problemi perché il suo successore sta già mordendo i freni. Al posto di Draghi è stata, infatti, designata la francese Christine Lagarde, un cognome che è tutto un programma: dall’autunno, noi italiani dovremo stare particolarmente in guardia anche a Francoforte.

LEGGI ANCHE: La nuova Bce di Lagarde e i legami con Mario Draghi

Tornando a Palazzo Chigi, proprio l’“unitalian” per eccellenza (gli americani l’avevano così ribattezzato ritenendolo un italiano un po’ atipico), sarebbe stato davvero in grado di raddrizzare la barca tricolore. Certo, anche alla Bce non tutto era filato liscio: è il caso del “quantitative easing” - la rete di salvataggio dopo il “pianto greco”- che, secondo molti, è costato un’enormità ai cittadini Ue. Ma tali rilievi si sono poi dimostrati piuttosto fragili.

La verità è che lo stesso “Supermario” preferirebbe restare fermo un giro. Chi lo conosce bene sostiene che lui si concederebbe volentieri un periodo di “relax” come, del resto, ha sempre fatto nella sua vita. Un piccolo esempio? Una volta mi raccontò che, quando ancora era alla guida di Via Nazionale, per potersi rilassare, alla sera non perdeva mai una puntata in tv di “Striscia la notizia”. Oggi avrebbe bisogno di una “strisciona” al cubo prima di rimettersi in gioco: per lui l’ideale sarebbe puntare, nel 2022, al Quirinale quando scadrà la presidenza Mattarella.