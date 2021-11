Mario Draghi, il «Whatever it takes» come stile politico

Il Whatever it take come stile politico

La situazione degli «euzones» era talmente critica che i giornali parlarono allora di «Grexit» ritenendo imminente l'uscita ellenica dalla divisa europea ma proprio gli interventi massicci sul mercato obbligazionario (e non solo) messi in atto dalla Bce impedirono una defezione che si sarebbe rivelata una grave sconfitta anche per l'Unione particolarmente provata dalla tempesta sull'Egeo.

Ma, un paio di anni dopo i primi interventi di Francoforte, il Pil greco tornò ad essere positivo, un balzo in avanti considerato quasi un miracolo dagli operatori. A quel punto, la popolarità di Draghi crebbe moltissimo in tutto il Vecchio Continente tanto che diversi addetti ai lavori lo considerano adesso l'europeo più influente dopo l'uscita di scena della cancelliera Angela Merkel.

Verrebbe da dire che l'ex-inquilino dell'Eurotower brilla soprattutto quando la situazione rischia di degenerare: non è un caso che, dopo il «Whatever» europeo, stia ora facendo il bis con l'Italia che sta uscendo dal tunnel del Covid. E se è vero che «non c'è due senza tre», in tanti stanno aspettando la terza «perfomance» di Supermario. Si accettano scommesse.