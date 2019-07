Marisa Merz, grande esponente dell’arte povera

1' di lettura



È morta Marisa Merz, artista torinese di fama internazionale, unica donna esponente della corrente dell'arte povera. Aveva 93 anni. Moglie di Mario Merz, e madre di Beatrice, presidente della Fondazione Merz, ha esordito negli anni Sessanta esponendo a Torino lavori che anticipavano l'Arte Povera.

Ha esposto quindi in numerose personali e collettive in Italia ed Europa. Tra il 2017 e il 2018 ha realizzato una mostra itinerante inaugurata al

Metropolitan Museum di New York. Nel 2013 la Biennale di Venezia

le ha conferito il Leone d'Oro alla carriera.

Nella motivazione del premio attribuitole sei anni fa, il senso della sua attività artistica: «A partire dal suo lavoro, svolto in parallelo ai protagonisti dell'arte povera, tra i quali Marisa Merz si distingueva per la riflessione sulla sfera dello spazio domestico e femminile, l'artista ha sviluppato un linguaggio personale in cui pittura, scultura e disegno si combinano per dare forma a immagini all'apparenza arcaiche e primordiali».