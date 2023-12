Market Mover miglior podcast di business 2023

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

A Market Mover , il podcast del Sole 24 Ore dedicato all’attualità economico-finanziaria, è stato assegnato il premio Assipod-Active Powered come miglior podcast 2023 nella categoria business. Il riconoscimento è stato assegnato a pari merito con Storie di economia e finanza realizzato da Bank Station, azienda specializzata in contenuti social per l’educazione finanziaria. La premiazione è avvenuta giovedì 14 dicembre presso Technotown, l’hub della Scienza Creativa nel Villino Medioevale di Villa Torlonia, a Roma, dove ha sede la “Casa del podcast”, quartier generale di Assipod, l’associazione italiana podcasting che organizza, tra le altre cose, il Festival del podcasting, l’evento che ogni anno riunisce appassionati e operatori del settore in un ciclo di incontri e conferenze.

“Market Mover è diventato ormai un appuntamento fisso per tanti appassionati e addetti ai lavori che tutti i giorni hanno la possibilità di approfondire le notizie più importanti che riguardano i mercati e la finanza. L’autorevolezza del Sole 24 Ore da questo punto di vista è una garanzia”, dichiara Giulio Gaudiano, presidente di Assipod. “Uno degli aspetti che favoriscono la fidelizzazione degli ascoltatori è la costanza nella pubblicazione e Market Mover, in questo senso, è un prodotto unico nel suo genere. Per questo lo abbiamo voluto premiare”, dichiara Roberto Tarzia, co-fondatore e direttore operativo di Active Powered, azienda che opera nel mercato dell’email marketing che ha sponsorizzato l’iniziativa.

Loading...

“Ho sempre pensato a Market Mover come a un podcast collettivo perché è realizzato coinvolgendo i colleghi del Sole 24 Ore che, ogni giorno, mettono a disposizione le loro competenze per raccontare l’attualità dell’economia e della finanza. Questo premio è, prima di tutto, un riconoscimento alla loro professionalità”, dice Andrea Franceschi , responsabile podcast del Sole 24 Ore e host di Market Mover.

Il progetto di un podcast finanziario nasce durante la pandemia. L’obiettivo è raccontare con parole semplici un mondo che può apparire complesso come quello dell’economia e della finanza e cercare di raggiungere un pubblico, quello dei più giovani, generalmente poco propenso alla lettura dei quotidiani. Inizialmente nato come un settimanale il podcast, da febbraio 2022 è appuntamento quotidiano che è possibile ascoltare sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme di streaming.

Market Mover su Spotify