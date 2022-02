Market Mover, le notizie che muovono i mercati, diventa un podcast quotidiano

Ascolta la versione audio dell'articolo

Aumenta l’offerta di informazione finanziaria in podcast del Sole 24 Ore. Da lunedì 14 febbraio infatti Market Mover , il settimanale di approfondimento dedicato ai temi della finanza e dei mercati in uscita ogni sabato, diventerà un appuntamento quotidiano. Da lunedì a sabato, con i giornalisti della redazione Finanza e Mercati e Plus, si farà il punto sull’andamento dei mercati, sulle storie societarie del momento. Ma si parlerà anche di finanza personale e delle nuove frontiere del fintech.

Da martedì a sabato i temi saranno quelli della stretta attualità con le notizie che muovono i mercati approfondite dalle firme del Sole 24 Ore. Nella puntata di lunedì, invece, proporremo il consueto approfondimento con interviste a esperti e addetti ai lavori che ci aiuteranno a mettere a fuoco un argomento di attualità specifico.

Anche nella versione quotidiana Market Mover sarà ascoltabile gratuitamente su IlSole24Ore.com e su tutte le piattaforme di streaming audio gratuite (Apple podcast, Spotify, Spreaker, Amazon Music, Google podcast e altri).

La produzione di contenuti in podcast del Gruppo 24 Ore comprende, oltre alla programmazione di Radio 24, contenuti originali pensati appositamente per le piattaforme di streaming realizzati dalla redazione del quotidiano. L’ingresso nel mercato è avvenuto nel 2019 con Stories di successo. Poi, l’anno successivo, con il prodotto di punta Start , quotidiano realizzato dalla redazione web (tra i più ascoltati in Italia) a cui sono stati affiancati, tra gli altri, Il punto di Alberto Orioli , Market Mover, il settimanale di finanza, e le inchieste di Fiume di Denaro realizzate da Angelo Mincuzzi e Roberto Galullo.

Oltre alla produzione più strettamente giornalistica si segnalano poi le serie monografiche come quelle realizzate dal professor Paolo Colombo ( Disco&Pride , l’ultima uscita) o Sopravvissuti, il mondo dopo l’11 settembre realizzata da Andrea Franceschi per il ventennale dell’attentato. In partnership con Audible sono state realizzate delle serie premium, che è possibile ascoltare sulla sezione 24+ del sito del Sole 24 Ore. L’ultima pubblicata è 12 Presidenti , le vite dei capi di Stato dell’Italia repubblicana raccontate da Alberto Orioli.