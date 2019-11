Marketing, i brand giocano la carta dell’empatia tra bot e intelligenza artificiale Nell’era del machine learning i marchi che strappano un sorriso fanno la differenza grazie ad autenticità, ascolto e nuove relazioni con i clienti. E anche business. di Giampaolo Colletti

4' di lettura

«Quando sei uno dei primi Paesi al mondo a vedere il sole ogni mattina, hai il tempo per dare un caloroso benvenuto a tutti. Da noi a te, benvenuto mondo». E come chiosa l’hashtag #GoodMorningWorldNZ. Facce sorridenti, panorami mozzafiato, abiti e prodotti locali bellissimi e coloratissimi. Con una efficace campagna videocentrica di people storytelling l’ente turistico della Nuova Zelanda ha deciso di raccontare le sue due isole vulcaniche bagnate dall’Oceano Pacifico e con quel clima subtropicale e temperato invidiato a tutte le latitudini. Una campagna globale identitaria e col concetto di benvenuto ad accompagnare la narrazione.

A metterci la faccia sorridente sono centinaia di neozelandesi impegnati a condividere i loro luoghi del cuore. «Con questo nuovo approccio abbiamo deciso di trattare i nostri visitatori come una famiglia allargata, partendo dal concetto maori di manaakitanga, che significa creare profonde connessioni tra le persone, estendendo l’ospitalità, la cura, il rispetto.

Spesso i visitatori vengono in Nuova Zelanda per i paesaggi: arrivano come estranei, ma vanno via sentendosi parte della comunità», ha affermato Stephen England-Hall, amministratore delegato dell’ente turistico della Nuova Zelanda, intervistato dalla testata australiana di marketing Campaign Brief. La serie multipiattaforma è stata lanciata con un lungometraggio: in scena giovani e anziani del villaggio, ripresi all’alba in cima alla loro montagna sacra Hikurangi, ottanta chilometri a nord di Gisborne, uno dei primi posti al mondo a vedere l’alba. I messaggi di benvenuto sono tutti navigabili su Newzealand.com e pubblicati al mattino presto, uno al giorno, su Instagram.

Il marketing dello spirito aloha

Empatia uguale autenticità, ascolto, relazione. E business. La società di consulenza britannica EPG ha addirittura misurato l’impatto delle azioni sostenibili ed empatiche per le aziende Fortune 500, impegnate a spendere oltre 15 miliardi di dollari all’anno in campagne valoriali.

Essere empatici conviene. «L’empatia è la nostra capacità di condividere e comprendere i reciproci sentimenti, una supercolla psicologica che collega organizzazioni e persone. Spesso gli individui empatici vincono perché sperimentano maggiore felicità, meno stress e maggiore successo professionale. Ecco perché l’empatia diventa la chiave per un’esperienza positiva del marchio», ha dichiarato all’Economist Jamil Zaki, autore del best seller “The War for Kindness”.