Marketing selvaggio: il cellulare resta ancora senza scudo

3. infine, entro quattro mesi l’elenco contro le telefonate commerciali dovrà essere pronto ad accogliere le iscrizioni degli utenti. Si potranno registrare sia i cittadini che hanno un numero fisso - così come accade oggi, anche se attualmente la possibilità è limitata solo ai numeri contenuti negli elenchi pubblici- sia quanti (ovvero i più: e questa è la grande novità) che hanno un telefonino.

Per avere un’idea di come sarà il registro delle opposizioni del futuro basta far riferimento al numero di utenze: nel caso della telefonia fissa, che tra l’altro è in continuo calo, si ragiona nell’ordine dei dieci milioni di numerazioni, mentre le Sim dei cellulari sono circa 80 milioni. Questo il bacino potenziale a cui dovrà far riferimento il nuovo filtro contro il marketing selvaggio. Tant’è che il Dpr prossimo al traguardo non si limita a correggere il decreto del 2010 che aveva istituito il registro delle opposizioni, ma lo sostituisce di sana pianta.

Filtro anche contro la pubblicità postale

Non si tratterà solo di un nuovo elenco anti-squillo molesto, ma viene confermata anche la protezione contro le pubblicità indesiderate che vengono depositate nelle cassette postali. In questo caso potranno continuare a iscriversi nell’elenco quanti, oltre al numero di telefono, hanno registrato negli elenchi pubblici anche il loro indirizzo.

Insomma, un fronte ampio di cittadini che potrà chiedere di essere protetto dal marketing aggressivo e senza scrupoli, anche se non è detto che i milioni di interessati risponderanno in massa. Se si guarda alle persone che in dieci anni si sono iscritte al registro, gestito dalla Fondazione Bordoni, verrebbe da pensare il contrario: a fine ottobre risultavano poco più di 1,5 milioni di numeri e 13mila indirizzi postali. Molto dipenderà anche dalla campagna di informazione che il Dpr prevede venga realizzata nel primo semestre di funzionamento del nuovo sistema.



Iscrizione solo online o per telefono

Di contro, potrà invece rivelarsi penalizzante il fatto che il decreto ha ridotto le modalità di iscrizione al registro. Oggi è possibile farlo inviando una mail, attraverso il telefono, compilando un modulo sul web oppure spedendo una raccomandata. In futuro, invece, si potrà farlo solo online o mediante il telefono. In quest’ultimo caso l’utente avrà a che fare in prima battuta con un risponditore automatico, ma è comunque prevista la possibilità di assistenza in caso di difficoltà.