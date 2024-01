Nuova Lancia Ypsilon, foto online: “leakage” non credibile che sembra pilotato

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Il copione è sempre quello: una foto di un modello nuovo che sfugge online, guarda caso, immancabilmente durante lo shooting video fotografico. Che sbadati! Che disattenti! Ed ecco quello che sia chiama leakage. E la “fuga” può essere fortuita oppure intenzionale, per creare e alimentare l’hype intorno a un vettura importante. Ed è successo di nuovo: la nuova Lancia Ypsilon è apparsa su alcuni media che hanno “miracolosamente” trovato la foto. Beninteso, non abbiamo, e non cerchiamo, prove che la fuga delle foto sia voluta e mirata, ma ne abbiamo più di un sospetto. E ci fa sorridere.

Ovvio, che la tecnica del finto leakage lo fanno molte case, ma con la Lancia Ypsilon, il ramo italiano del gruppo Stellantis potrebbe aver recitato davvero lo stesso copione sostanzialmente già visto con Jeep Avenger e Fiat 600. Un copione la cui scarsa originalità è pari solo al trito slogan “Migliore di Sempe” della Apple e poi copiato da tutti gli uffici marketing.

E poi la Ypsilon nuova, Made in Saragozza, gemella diversa di Opel Corsa e Peugeot 208, è stata già vittima di un leakage dai contorni inquietanti: è stata recuperata in Francia

https://www.ilsole24ore.com/art/lo-strano-caso-presunta-nuova-lancia-ypsilon-finita-acqua-AFFpTg1B

dopo esser finita in una canale vicino alla storica fabbrica di Peugeot di Sochaux. Furto o poca accorta operazione di marketing. Ancora non ne abbiamo certezza.

Ma parliamo di cose importanti: la Ypsilon nuova sarà lanciata il 14 febbraio ed è il primo modello nuovo dopo 13 anni. E avvia, dalla Spagna, il rilancio del marchio italiano che proseguirà con una media premium, la Gamma, costruita a Melfi su piattaforma STLA Medium.

L’attuale Ypsilon, sempre più vecchia, ma in grado di stare ancora in vetta nella classifica di vendita (e questo deve far riflettere) in Italia perché finora Lancia è stata mono modello e mono mercato.

Ora, il rilancio del marchio italiano parte da Saragozza, dove la nuova Ypsilon è costruita su tecnologie di origine Peugeot come la piattaforma Cmp (in versione aggiornata come la gemella diversa 208) che la predispone fin da subito alla trazione elettrica.

Infatti, la nuova generazione della Ypsilon debutterà a febbraio e proietterà la Lancia non solo nell’era elettrica ma anche, come un tempo, in un brand con una gamma formata da più modelli. Infatti, dopo la Ypsilon arriveranno nel 2026 la berlina Gamma e nel 2028 la sportiva Delta. La nuova Ypsilon sarà una berlina a cinque porte, con una linea definita da un deciso cambio di passo del design del marchio che porterà con sé anche la reinterpretazione della iconica calandra a calice Lancia, sorretta e definita da tre raggi luminosi. L’arredamento interno proporrà componenti tipicamente da abitazione, ripoterà alla ribalta il panno Lancia e offrirà tecnologie user-friendly all’avanguardia. Per esempio, l’interfaccia virtuale S.A.L.A che Lancia utilizzerà per prima fra i brand di Stellantis che centralizza le funzioni dell’hi-fi, del climatizzatore e dell’illuminazione adattandole all’ambiente semplicemente toccando un pulsante o vocalmente. Basata sull’architettura multienergia StlaSmall di altre recenti compatte di Stellantis, la nuova Ypsilon sarà proposta sia con motori ibridi con tecnologia a 48 V sia con un powertrain elettrico.

m.cia.