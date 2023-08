Marmo & lardo, geometria di forme eterne

E mentre i cavatori lavorano, di fronte a quelle pareti verticali davanti al mare, gli sovvennero certo i versi di Dante, dalla Lunigiana forse anch’egli salito al monte Altissimo, domando l’orizzonte in quella terribilità che lo scultore farà propria e che respirava tra il vento e il bianco abbacinante delle Apuane: «muovasi la Capraia e la Gorgona, / e faccian siepe ad Arno in su la foce, / sì ch’elli annieghi in te ogne persona!» (Inferno, XXXIII, 82-84).

Non si va da turisti in quei roccioni, si va per squadrare le passioni, o per scioglierle in più esigenti prove.

Così mi insegna, giunti a Colonnata, mostrando la sua vasca di marmo, Elisa Bigarani; mentre in cucina rosolano, caldi e soffici, gli sgabei, ci spiega come si debbono disporre a strati i pani di adipe, il lardo, in vasche di marmo bianco dette “conche”, alternando ad esse strati di sale, e poi lardo ancora e rosmarino e aglio sbucciato e spezzettato fino al colmo della conca. Poi si copre tutto con una lastra di marmo e si lascia maturare per una stagione (meglio d’inverno: «Il lardo, che si fa nel mese di decembre, è caldo e umido»; Ugo Benzi, Regole della sanità, 1618). Lì fermenta e trasuda, s’impregna e si rassoda e – tolta la lastra – risorge!

Elisa lavora spiegando con giusta pacatezza, e poi arrivano in tavola panieri di sgabei caldi: poste sopra di essi, le candide fette di lardo di Colonnata lentamente s’assottigliano e quiete intridono la crosta dorata. E sono ormai una cosa sola per il palato. E qual vino mai può essere loro accostato che sia schietto, di terra e di luce, e sappia di materia intrisa nella volontà di scioglierla? Forse solo un bicchiere di bianco del Giangaré di Fiumaretta, lì accanto alle memorie di Luni: il tempo si ferma e benedici il lavoro dell’uomo e chi lo onora.

«Marmo e lardo»: antitesi che consuona, che sprigiona tutto ciò che l’uomo ha voluto erigere di sé, ha coltivato per sé: «latte e mazzuolo», pietra e grasso degli Dei; in quella geometria di forme eterne, l’uomo ha fatto della propria fragilità il più bel ricettacolo: mi viene alla mente, mentre scendiamo da Colonnata, il Libro dei medicamenti di Gerardus Falconarius: «poni il lardo sopra il tuo male e ne sarai liberato». Traeva la massima da Galeno, che lo consigliava per sanare le piaghe: il morbo s’allenta con ciò che è morbido…