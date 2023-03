Marmo, le macchine di Gmm al record di export e fatturato

Ascolta la versione audio dell'articolo

Forse non volevano cambiare il mondo ma sicuramente, dando vita alla loro piccola azienda in uno stabilimento di 400 metri quadrati a Gravellona Toce (Verbania), i quattro fondatori di Gmm avevano progetti ambiziosi, che a 30 anni di distanza non hanno deluso le aspettative. Oggi l’azienda piemontese, specializzata nella produzione di macchinari per la lavorazione dei materiali lapidei, è un gruppo che consolida tre realtà produttive, in seguito alle acquisizioni, nel 2022, dell’italiana Bavelloni (macchinari per la lavorazione del vetro piano) e dell’australiana Techni Waterjet (macchine per il taglio ad acqua), di cui possedeva già il 70%.

Proprio grazie alle sinergie fra le tre aziende Gmm ha chiuso un 2022 da record, con 124 milioni di euro di ricavi consolidati (+18% rispetto al 2021), un Ebitda pari a 12,5 milioni (+45%) e un portafoglio ordini di 50 milioni di euro, a cui si aggiunge la forte riduzione dell’indebitamento finanziario (la posizione finanziaria netta è di 3 milioni di debiti) nonostante i tanti investimenti destinati alle operazioni straordinarie e all’ampliamento della capacità produttiva.

«Siamo ormai una multinazionale presente in 90 Paesi, con nove filiali nel mondo e una quota export dell’85%», spiega Corrado Franzi, consigliere delegato del gruppo nonché uno dei soci fondatori, che attualmente detengono insieme il 25% di Gmm, mentre il restante 75% è in mano al fondo di private equity Consilium.

Certamente l’elevata domanda del mercato ha contribuito a raggiungere quelli che il ceo Marco Rampichini definisce «risultati eccezionali». Ma dietro quest’anno record c’è anche una strategia industriale e commerciale che punta all’integrazione e alla sinergia tra le diverse divisioni del gruppo. «Tutte e tre hanno chiuso con numeri superiori alle attese – spiega Rampichini –. Sono realtà che si rivolgono a mercati diversi, ma hanno specificità tecniche e di prodotto similari. Perciò abbiamo avviato interessanti interazioni, applicando le tecnologie specifiche di un settore anche agli altri. Stiamo investendo molto su queste sinergie, soprattutto di prodotto e i nostri dipartimenti di ricerca e sviluppo stanno collaborando tra loro per co-sviluppare soluzioni tecnologiche per i prodotti che lanceremo nei prossimi mesi e anni».

Un’osmosi di competenze che interessa anche l’area commerciale, precisa Corrado Franzi: «Abbiamo cavalcato la crescita del comparto Real estate, cercando anche di coordinare le coperture geografiche delle nostre aziende, quindi creando sinergie tra la rete distributiva Gmm e quelle di Bavelloni e TecniWaterjet. Questo ha contribuito alla crescita organica che viceversa, senza queste interazioni, non avrebbe avuto il gradiente di sviluppo che abbiamo visto».