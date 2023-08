Marni, dopo New York e Tokyo debutterà a Parigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

È caduta su Parigi la scelta di Marni che continua nel suo percorso di sfilate itineranti lontano dal quartier generale di viale Umbria a Milano. Dopo New York e Tokyo, il marchio che fa capo al gruppo Otb di Renzo Rosso presenterà la collezione donna per la primavera estate 2024 Vol.2 nella Ville Lumière il 27 settembre prossimo. Si tratta del primo show mai organizzato dalla maison a Parigi e la scelta non è certo casuale, né nei tempi né nella location: i capi saranno svelati in una dimora storica al 51 di Rue de l’Université, un tempo residenza privata di Karl Lagerfeld.

«Il viaggio di Marni continua...una deriva che ci ha visti oltrepassare il Manhattan Bridge lo scorso autunno, ed allestire un'arena di carta in Giappone a febbraio; una deriva che, di fatto, è iniziata nel 2020 quando, non potendo uscire di casa, ci siamo lasciati alle spalle il modo in cui eravamo soliti concepire le sfilate. Queste partenze non hanno mai previsto una destinazione, quindi seppure questa stagione sembri un ritorno, non ci riporta là dove siamo partiti - ha spiegato Francesco Risso, direttore creativo -. Ci porta invece in una città adatta ai flâneurs come noi. Una città in cui ho dimenticato di essermi innamorato per la prima volta e, perdendomi, ho scoperto come cercare. Un luogo: la casa di un testimone devoto di questa architettura effimera di vera illusione, che è la moda».

Il percorso itinerante di Marni - secondo quanto affermato dalla maison stessa - è importante per amplificare dialoghi e connessioni creative con la crescente community internazionale del marchio, che proprio nel 2024 celebrerà 30 anni.

C’è un altro marchio del gruppo Otb che torna a sfilare a Parigi: Maison Margiela, il cui show secondo il calendario ufficiale dei défilé parigini sarà il 2 ottobre. Sempre nella Ville Lumière è atteso il ritorno di Mugler che dopo l’esperienza del see now - buy now (e la recente collaborazione con H&M) torna a una moda dai tempi più tradizionali.