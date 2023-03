Maroil-Bardhal festeggia 50 anni con l’orgoglio del made in Italy

Ascolta la versione audio dell'articolo

Spegne 50 candeline Maroil, società del Gruppo Marchetti che si occupa della produzione di blending della linea premium di Bardahl nel mondo. Un eccellenza tutta “made in Italy” che parte dal moderno impianto di produzione e confezionamento ad Altopascio, in provincia di Lucca. In questo stabilimento è anche presente il laboratorio di ricerca MLAB, dove vengono studiati, sviluppati e prodotti lubrificanti e additivi chiamati a offrire le migliori prestazioni e al contempo la giusta protezione di tutti i motori.

«Il 2023 segna una tappa importante nel nostro percorso aziendale, l'anno in cui festeggiamo i nostri 50 anni di storia. Una storia di cui essere orgogliosi. – ha dichiarato Ilio Marchetti, amministratore unico Gruppo Marchetti - Quando nel 1973 siamo diventati distributori e poi produttori Bardahl, abbiamo scelto di seguire la filosofia di Ole Bardahl, che nel 1939 fondò a Seattle questo storico ed iconico marchio: “If we can’t make the best products of their kind, we won’t make them at all”. Ma non ci siamo fermati. Siamo andati oltre. Abbiamo progettato prodotti con le formulazioni più performanti, li abbiamo vestiti col miglior packaging, abbiamo dato un valore premium al marchio Bardahl con tutti gli strumenti possibili e in ogni circostanza, scegliendo con cura i migliori partner, sempre alla continua ricerca dell'eccellenza, con il valore aggiunto del nostro “made in Italy”. Con l'orgoglio di essere italiani abbiamo portato nel mercato nazionale e internazionale i migliori prodotti Bardahl di sempre, i prodotti Maroil».

Se oggi Maroil è l'eccellenza di Bardahl nel mondo è perché in Maroil non smettiamo mai di cercare il massimo, continuando a guardare avanti, accettando nuove sfide per raggiungere, ogni giorno, nuovi traguardi”. E i numeri confermano il successo dell'azienda toscana, che prevede entro il 2023 di raggiungere i 22 milioni di euro di fatturato. Questo significa una crescita costante a doppia cifra (+ 4 milioni rispetto al 2022, che entro il 2025 dovrebbe trasformarsi in introiti pari a di ben 30 milioni euro. E per i 50 anni di attività l'azienda ha in mente eventi speciali, occasioni e opportunità che avranno come unico comun denominatore condividere con i sui appassionati clienti i tanti prestigiosi traguardi raggiunti.