Maroil-Bardhal Italia spegne 50 candeline e punta al futuro

L'azienda del Gruppo Marchetti sviluppa, produce e commercializza lubrificanti e additivi del brand americano Bardahl dal 1973

Maroil festeggia 50 anni di attività, mezzo secolo in cui l'azienda di Altopascio, in provincia di Lucca, ha prodotto e sviluppato nonché commercializzato litri e litri di additivi e lubrificanti dell'iconico marchio americano Bardahl.

Ed è proprio nell'innovativo stabilimento toscano che l'azienda del Gruppo Marchetti fa conoscere al resto del mondo l'eccellenza del “Made in Italy” con prodotti top di gamma che si basano su formulazioni esclusive che vengono testate nel mondo del motorsport, tra cui spicca la collaborazione con il Mooney VR46 Team di MotoGP composto dai piloti italiani Marco Bezzecchi e Luca Marini.E il futuro, numeri alla mano, sorride all'azienda lucchese. Con un aumento del fatturato che negli ultimi 10 anni è cresciuto del 110%, non stupisce che per il 2023 conta di raggiungere un fatturato di 22 milioni di euro, che significa un'ulteriore crescita di 4 milioni di euro rispetto al 2022. Maroil conta anche di ampliare lo stabilimento di Altopascio, ed aumentare di conseguenza la produzione dai 5 milioni di litri odierni ai 25 milioni entro il 2025. Questo grazie all'implementazioni di macchinari e tecnologie sempre più all'avanguardia. La rete di distribuzione conta su 5 mila punti vendita in Italia che commercializzano ben 248 prodotti tra lubrificanti e additivi a cui si aggiunge anche la nuova linea di pulitori K9.