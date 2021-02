Marongiu, il padre dello statuto del contribuente

Una sua caratteristica era riportare alla dimensione storica dei temi di cui parlava, e da qui arrivare ai loro effetti di lunga durata. Egli riteneva che per rendere davvero grande l’ordinamento tributario occorresse studiarne lo svolgimento in una prospettiva storica, perché in questo modo lo si proietta sullo sfondo della vita sociale, e se ne vede il nesso con le libertà fondamentali.

Per questo, egli non perdeva mai l’occasione di sottolineare l’importanza delle buone istituzioni e dell’equilibrio dei poteri, nella certezza che da qui vengono l’utilità sociale dei diritti di proprietà e del mercato, e, in ultima analisi, l’efficiente allocazione delle risorse. Da qui l’insistente richiamo alla relazione tra diritti e dovere alla contribuzione; anzi, egli diceva tra dovere e diritti, perché è solo con lo scrupoloso adempimento al primo che il cittadino si rende degno dei secondi.

Gianni Marongiu ha esposto le sue idee in pagine memorabili, in cui si rispecchia un pensiero limpido e disteso, espresso con tono elegante ed elevato, con un costante richiamo alla tolleranza e al rispetto per le opinioni altrui. Pagine che soddisfano le esigenze di studiosi del diritto e della storia delle istituzioni, non di rado pagine morali, che rivelano le cause dei problemi e i modi per risolverli, sempre al di sopra delle rivendicazioni di parte e dei luoghi comuni di cui troppo spesso è fatto il dibattito sui tributi. Nella presentazione al suo libro su Luigi Einaudi, Sergio Ricossa lo chiamò benemerito, e invitò a seguirne l’esempio risalendo alla fonte del suo pensiero, a Einaudi stesso, nella cui scia ci piace collocare la sua opera che non cesserà di essere un punto di riferimento indispensabile per gli studi. A chi resta spetta il compito di continuarla con onore.

Presidente Nazionale Anti

Professore di diritto tributario dell’Università degli Studi di Milano