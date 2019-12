Marr verso nuove acquisizioni. Focus sulla efficienza operativa

6' di lettura

Realizzare, pur rimanendo essenziale la crescita organica, acquisizioni per, da un lato, espandere l’attività in nicchie di specialità; e, dall’altro, raggiungere una maggiore copertura del territorio nei grandi centri urbani (soprattutto nel Nord Italia). Poi: proseguire nel pressing sul Capitale commerciale circolante netto (Cccn). Ancora: continuare l’efficientamento della rete commerciale e logistica. Sono tra le priorità di Marr a sostegno del business.

I PRIMI NOVE MESI Dati in milioni di euro

I risultati di bilancio

Il gruppo, attivo nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari per la ristorazione extra-domestica, poco tempo fa ha pubblicato i dati di conto economico. I numeri delle voci reported dei primi nove mesi del 2019 mostrano ricavi e redditività in rialzo. Il fatturato si è assestato a 1,302 miliardi in aumento dell’1% rispetto allo stesso periodo del 2018. L’Ebitda, dal canto suo, è salito a 103,6 milioni (+6,1%). Sennonché nel 2019 c’è l’applicazione dell’Ifrs 16. Quindi, al fine di realizzare un confronto omogeneo, è più corretto considerare le voci di conto economico dell’anno in corso al netto del principio contabile.

In quest’ultimo contesto i ricavi rimangono in rialzo mentre la redditività, dal Mol all’utile netto, risulta in calo. Il che fa storcere il naso all’investitore il quale ipotizza possa sussistere un problema più strutturale rispetto alla generazione della profittabilità. La società rigetta la preoccupazione. Marr dapprima ricorda che la sua principale area di business, lo “Street market”, è stata contraddistinta dall’aumento della marginalità. Inoltre il gruppo sottolinea, come mostra nel terzo trimestre lo stesso incremento dell’Ebitda al netto dell’Ifrs 16, che la dinamica è contingente. Si tratta soprattutto dell’effetto, viene spiegato, dell’andamento del segmento “Wholesale” che è stato influenzato dal calo dei prezzi dell’ittico surgelato. Un fenomeno, conclude Mar, che pare essere in via di normalizzazione. Quindi, sul fronte della redditività, non è visto alcun problema strutturale. Ciò detto, tuttavia, proprio il rallentamento delle vendite all’ingrosso (Wholesale) induce dei dubbi sullo sviluppo complessivo dei risultati contabili del gruppo. L’azienda, rimarcando che si tratta dell’effetto di variabili a lei esogene, sottolinea che la dinamica è temporanea. Negli esercizi precedenti, anche a fronte del rialzo del listino del pescato, sono state effettuate intense campagne di pesca. Il che ha portato alla creazione d’ingenti scorte. Sennonché, diversamente dalle previsioni, i prezzi sono calati. Con il che, a causa della scarsa visibilità su quest’ultimi, da un lato la domanda è diminuita; e dall’altro, anche per il de-stocking dei prodotti ittici da parte degli operatori, si è creato un eccesso d’offerta che ha ulteriormente fatto scendere le quotazioni dei prodotti. Il mix di fattori, unitamente al rinvio di alcune campagne ittiche, spiega la stessa Marr, ha inciso sul suo business. Di là da ciò il gruppo afferma che sussistono gli indizi dello stabilizzarsi dei prezzi. Un contesto, dice l’azienda, che le consente di dirsi fiduciosa, da una parte, per la normalizzazione del “Wholesale” già nel quarto trimestre; e, dall’altra, per la sua ripresa nel 2020.

RICAVI E MERCATI Dati in milioni di euro

Le operazioni straordinarie

Fin qui alcune considerazioni rispetto al conto economico. Il risparmiatore, tuttavia, è interessato allo sviluppo del business. Un focus, pure rimanendo essenziale la crescita organica, è l’M&A. La società, proprio di recente, ha acquisito il 34% di Iolanda de Colò (realtà attiva nel segmento alto di gamma) con l’opzione, dall’aprile 2022, di salire alla maggioranza del capitale. L’obiettivo, oltre ad entrare in un nuovo segmento di business, è concretizzare sinergie commerciali e di scala. Iolanda de Colò, che mantiene il marchio, il suo network distributivo e la gestione da parte dell’attuale management, potrà trarre vantaggio dalla logistica di Marr. Quest’ultima, a sua volta, avrà la possibilità da una parte di affiancare al suo menù i prodotti di Iolanda de Colò; e, dall’altra, d’incrementare la competenza nell’alto di gamma dei suoi agenti commerciali. Di là da caso specifico il gruppo è intenzionato, seppure allo stato attuale c’è nulla di concreto, a sfruttare più strutturalmente l’M&A per la crescita. In quali settori? Le linee strategiche sono essenzialmente due: la prima è aumentare, e migliorare, la copertura territoriale nei grandi centri urbani nel Nord Italia; la seconda, in cui peraltro rientra la mossa su Iolanda de Colò, è articolare maggiormente il business in nicchie di specializzazione (ad esempio la ristorazione veloce, l’ittico fresco o i prodotti etnici).

DINAMICA RICAVI Dati in milioni di euro e in %

Il network logistico

Ma non è solamente questione di M&A. Il gruppo, nell’ambito dello sviluppo per linee esterne, prosegue nell’efficientamento ed ampliamento della rete commerciale e logistica. Attualmente Marr ha due poli logistici (Pavia e Pomezia) che servono essenzialmente il “National Account”. Vale a dire: dalla ristorazione commerciale strutturata (catene di alberghi e di ristoranti) fino a quella collettiva (mense). Oltre a ciò esiste la rete di filiali al servizio dello “Street market”. Cioè: dal villaggio turistico al bar fino al singolo restaurant. Ebbene: su quest’ultimo fronte il gruppo continua nel programma di ampliare la capacità di stoccaggio e distribuzione delle diverse filiali. Si tratta di un impegno che vede l’impiego di investimenti capitalizzati. Nei recenti esercizi la società in media ha sborsato intorno a 5 milioni di Capex l’anno. Di questi la maggior parte è appannaggio della manutenzione; i rimanenti sono riconducibili all’espansione del network.