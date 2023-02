Marrakech, hub creativo per i 54 paesi africani

Ascolta la versione audio dell'articolo

Gli artisti hanno reagito al Covid nei modi più diversi. Nel caso dell'artista marocchino Mohamed Mourabiti , classe 1968, la paura scatenata dalla pandemia è stata esorcizzata attraverso un gesto ancestrale: il sacrificio di sette capre nel suo atelier fuori Marrakech, ad Al Maqam a Tahannaout, non lontano dalle pendici dell'Atlante. La carne è stata distribuita alle famiglie bisognose del villaggio vicino, mentre il sangue è stato usato per una nuova serie di dipinti, in cui ritornano i simboli della sua pittura profondamente spirituale, quali le palme, le cupole e il seno materno.

Thandiwe Muriu, «In full bloom,photography», «Material Culture series», 2022, Courtesy of 193 Gallery

La mostra di questo nuovo ciclo di lavori, allestita in collaborazione con il fashion designer Amin Bendriouich , è stata inaugurata in occasione della quarta edizione della fiera per l'arte moderna e contemporanea africana 1-54, che si è tenuta dal 9 al 12 febbraio nel lussuoso hotel La Mamounia. Mourabiti rappresenta una generazione già affermata di artisti marocchini. Nella scena artistica del paese rappresenta un punto di riferimento per le generazioni più giovani, che lui ospita in residenza nel suo spazio autofinanziato dal 1993. Tra questi, Youssef Boudlal, classe 1966, fotografo versatile che va dai reportage di guerra alle passerelle di Chanel e che, in questa occasione, ha presentato una serie di lavori realizzati con la tecnica ottocentesca del collodio umido, e Mohamed El Mourid, che stampa i suoi ritratti sulle pelli di animali, sulle pietre, sul legno e usa la tecnica della Rayografia per realizzare autoritratti del suo corpo.

Hicham Benohoud,«Untitled (from the series ACROBATIE)», 2017, c-print mounted onaludibond, 60 x 80 cm, edition of 5. Courtesy of Katharina Maria Raab

La fotografia in Marocco

La storia della fotografia marocchina è ben documentata dalla Maison de la Photographie, che si trova in un riad della Medina di Marrakech e racconta anche il passato del paese e i primi contatti con il mondo occidentale, interpretato dall'obiettivo di autori come Félix e Antonio Cavilla. La fotografia contemporanea ha trovato, invece, ampio spazio in fiera presso gallerie come Galerie 127, un punto di riferimento a Marrakech per questo mezzo espressivo. In stand presentava artisti come Mounia Saboni, classe 1987, che unisce la fotografia e la poesia imprimendo i versi sui suoi scatti (prezzi in stand tra 3.200 e 4.000 euro); Aassmaa Akhannouch, che rappresenta frammenti di memorie in scatti altamente emotivi (prezzi 900-2.100 euro), mentre in galleria mostrava un focus su Isabelle Ehrler, classe 1974, che scatta Polaroid e poi le stampa su carta giapponese di grandi dimensioni, ottenendo l'effetto di una fotografia di altri tempi (prezzi a partire da 500 euro).

In stand da Maât Gallery hanno trovato spazio i giovanissimi che hanno iniziato a fotografare con l'iPhone, rompendo con le convenzioni.

Maya Inès Touam,«Ananas&Joujou», 2020, fine art print on Hahnemühle paper, Ed. of 3 +2AP. Courtesy of Gallery THIS IS NOT A WHITE CUBE

Come Prince Gyasi, classe 1995, in rapidissima crescita dopo la sua collaborazione con il brand del lusso Balmain (prezzi da 5.000 a 14.000 euro), oppure Fatima Zohra Serri, classe 1997, che inscena fotografie di donne arabe in atteggiamenti provocanti (2.200-2.600 euro), e Ismail Zaidy, classe 1997, che punta ad una fotografia emotiva (2.500-2.900 euro). Artisti che sono attualmente in mostra anche da Jajjah il nuovo spazio dell'artista Hassan Hajjaj , che combina nei suoi lavori la tradizione marocchina e i simboli del consumismo occidentale e sostiene anche la generazione più giovane – un aspetto, quello della solidarietà tra artisti, che caratterizza la scena artistica in tutto il continente.

M’barek Bouhchichi, «Indifférence 4», 2022, Mixed media on rubber, 44 x 46 cm. Courtesy L’Atelier 21 Art Gallery, Casablanca

Le tendenze in fiera

Oltre alla fotografia, tra gli stand di 1-54 si potevano individuare altre tendenze, come la tradizione tessile, alla quale gli artisti africani attingono in svariati modi e spinti dalle più diverse motivazioni. Per esempio, Ana Silva, classe 1979, angolana di base in Portogallo, usa sacchi recuperati dai mercati in Africa sui quali ricama immagini legate alla condizione della donna e dei bambini (da Magnin-A, prezzi 8-18.000 euro, una sua grande installazione è in mostra nel centro espositivo DADA, aperto in un deposito sulla famosa piazza Jemaa el Fna). Già prima dell'inaugurazione della fiera, la galleria ha venduto cinque opere tramite Pdf, più altre due durante l'opening.