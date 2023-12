Marrakech: un secolo di atmosfere da mille e una notte

C’è una ragione in più per visitare nel 2024 Marrakech. Archiviato il terremoto, la città ocra sarà teatro di una serie di eventi culturali, intellettuali e artistici che metteranno in luce la ricchezza della civiltà islamica. Dopo Rabat nel 2022, Marrakech nel 2024 in quanto Capitale della Cultura nel mondo islamico, ospiterà una serie di eventi culturali, intellettuali e artistici volti a promuovere la ricca civiltà islamica. Un’occasione, questa, per mettere in luce le attrazioni turistiche della città, il suo patrimonio immateriale e i suoi siti archeologici, come estensione dell’influenza turistica della città delle palme. . Da non perdere una visita in uno dei gioielli dell’ospitalità in città La Mamounia, hotel da mille e una notte che ha fatto la storia del turismo in Marocco, considerato uno dei più hotel al mondo. La Mamounia, che ha aperto i battenti nel 1923, ha appena festeggiato i suoi 100 anni di storia. è da tempo considerata il gioiello dell’ospitalità marocchina. Nelle sue stanze hanno soggiornato personaggi del calibro di Winston Churchill, Alfred Hitchcock, Nelson Mandela, Charlie Chaplin.A seguito di un ampio progetto di ristrutturazione guidato dallo Studio Jouin Manku, duo di interior designer di fama internazionale, La Mamounia ha riaperto al pubblico a ottobre 2020 con 135 camere; 71 suite, tra cui sei Signature Suites; e tre Riad, ciascuno con tre camere da letto, saloni marocchini e una terrazza privata a cui si aggiunge la piscina. Chi si trova a Marrakech per le vacanze natalizie sono imperdibile le serate del 28, 29, e 30 dicembre al Bar Majorelle teatro di concerti e djset , in attesa del grande evento di Capodanno, durante il quale ogni ristorante proporrà un menù diverso e sarà possibile ballare fino a notte fonda.

