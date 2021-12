Marriott rilancia sul lusso, oltre 30 nuovi hotel a partire dal W Roma

6' di lettura

W Hotels Worldwide, parte del portafoglio di brand del gruppo Marriott, ha fatto in questi giorni il suo debutto italiano con la tanto attesa apertura di W Rome. L’hotel da 162 camere, che si sviluppa su due palazzi adiacenti del XIX secolo, segna un avvio accattivante e mira a ridefinire il concetto dell’ospitalità di lusso nel cuore della capitale italiana, come si legge in una nota del colosso turistico americano. Situato in posizione privilegiata in Via Liguria, non lontano da Piazza di Spagna, W Rome appartiene a King Street Capital Management, una società di investimento alternativo globale, mentre Omnam Investment Group è la societa responsabile dell'operazione di sviluppo e riqualificazione e Kryalos Sgr la società di gestione patrimoniale italiana.

L’apertura del W Rome è solo un tassello di un programma più ampio. Marriott International ha annunciato in questi giorni a livello globale il debutto di oltre 30 hotel di lusso nel 2022. Attraverso brand di fama mondiale quali The Ritz-Carlton, Ritz-Carlton Reserve, St. Regis, W Hotels, The Luxury Collection, EDITION, JW Marriott e Bulgari, Marriott International continua a puntare sull'ospitalità di alto livello.

Con un network esclusivo di oltre 460 hotel e resort di lusso in 68 Paesi, Marriott International è in espansione con circa 190 proprietà in fase di sviluppo, compresi 30 nuovi hotel in apertura nel 2022, in destinazioni iconiche ed emergenti dal Messico al Portogallo, dall’Australia alla Corea del Sud.

«I nostri ospiti sono alla ricerca di esperienze più profonde e coinvolgenti che permettano loro di concedersi il piacere dell'esplorazione mentre si rigenerano» ha spiegato Chris Gabaldon, Senior Vice President, Luxury Brands, Marriott International. Uno studio globale sulle tendenze luxury condotto in collaborazione con l’agenzia creativa Team One ha evidenziato come i viaggiatori high end stiano passando da una mentalità di “box checking” a una di “travelling well”, adottando un approccio più ponderato e intenzionale alla pianificazione del viaggio. «Mentre le persone riesaminano e ridefiniscono le loro priorità, con un cambiamento che si è accelerato negli ultimi due anni - ha sottolineato Gabaldon -, stiamo assistendo a una vera e propria riscoperta dei viaggi più ponderati. I nostri ospiti si concentrano di più sulla destinazione e sul perché fanno il viaggio, cercando di creare una connessione significativa con la destinazione e le persone che incontrano. Dalle destinazioni più desiderabili del mondo alle gemme da scoprire, cerchiamo di creare esperienze che ispirino un ritrovato senso di benessere e gioia personale» ha concluso Gabaldon.

The Ritz Carlton definisce il futuro dell’ospitalità di lusso