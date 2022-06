Marshmallow Games raccoglie due milioni di euro per l’edutech dei bambini

Ascolta la versione audio dell'articolo

Marshmallow Games, edtech company che realizza e distribuisce in tutto il mondo app educative per bambini, ha completato un round di investimento di 2 milioni di euro, guidato da CDP Venture Capital Sgr, attraverso il Fondo Italia Venture II – Fondo Imprese Sud, insieme al fondo di impact investing Sefea Impact SGR. Con il round appena concluso sale a 3,5 milioni il valore del capitale raccolto negli anni da Marshmallow Games: a dare fiducia alla società sono stati in particolare i fondi, oltre a investitori ed enti, tra cui Boost Heroes e Invitalia, e numerosi business angel italiani

Chi è Marshmallow Games?

Fondata a Bari nel 2014 si definisce una fabbrica di applicazioni sicure e educative per i più piccoli che permettono loro di imparare in modo divertente attraverso la fusione del gioco e della narrazione. In questi anni la società ha lanciato sul mercato oltre 20 app che hanno superato i 2 milioni di download su scala globale - USA e Cina sono i due mercati di riferimento - e raggiunto i primi posti delle classifiche nella categoria kids in oltre 150 paesi.

Dove andranno gli investimenti

L'investimento permetterà di spingere ulteriormente il prodotto di punta dell'azienda, Smart Tales. L'app rappresenta una collezione di racconti interattivi che accompagna i bambini in età prescolare (3-6 anni) alla scoperta delle materie STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Grazie ai capitali raccolti verrà lanciato parallelamente il nuovo prodotto ZenCreate, che consente di creare app, libri interattivi, advergame e contenuti altamente coinvolgenti, senza la necessità di competenze tecniche, rispondendo ad una domanda crescente da parte di case editrici, media company, agenzie, professionisti e formatori. Secondo Blinc Invest il mercato nel settore dell'intrattenimento educativo nella fascia prescolare vale complessivamente 9,5 miliardi di dollari, con un tasso di crescita (CAGR) del 17% negli ultimi 10 anni.