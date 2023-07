Marsiglia, morto 27enne colpito da proiettile in gomma sparato dalla polizia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un uomo di 27 anni è morto nella a Marsiglia per il probabile «shock violento a livello del torace» causato da un proiettile di gomma di «tipo flash-ball», usato dalla polizia. Lo ha reso noto la procura di Marsiglia.

La morte è avvenuta nella notte fra sabato e domenica ma la notizia è stata diffusa solo 24 ore dopo. La stessa procura precisa che «disordini e saccheggi si registravano nella zona quella notte, anche se non è possibile determinare se la vittima vi partecipasse o se stesse solo circolando nei paraggi».

Aperta inchiesta della procura

La procura di Marsiglia ha aperto un’inchiesta per la morte del 27 enne a margine dei disordini scoppiati in città dopo l’uccisione da parte delle forze dell’ordine del 17enne Nahel nel corso di un controllo a Nanterre, che ha causato proteste di piazza in tutta la Francia.

A causare la morte dell’uomo sarebbe stato un proiettile del tipo ’flash ball’ in dotazione alle forze dell’ordine. Secondo gli inquirenti, l’impatto avrebbe causato l’arresto cardiaco della persona colpita.

«Gli elementi dell’inchiesta - precisa una fonte della procura di Marsiglia - permettono di considerare come probabile un decesso causato da uno shock violento al livello del torace provocato da un proiettile di ’tipo flash-ball’». La fonte conferma notizie che erano state diffuse dal quotidiano regionale La Marseillaise e dal settimanale Marianne.