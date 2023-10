Marte ha un nucleo più piccolo e uno strato di magma radioattivo

Atmosfera tenue

Marte infatti è dotato di una tenue atmosfera, molto più leggera e rarefatta della nostra, in cui i venti soffiano anche in tempeste di pochi chilometri all’ora, niente di comparabile alla nostra bora, ma sufficienti per sollevare tempeste di sabbia. È stato proprio questo fenomeno che ha determinato la fine, molto onorevole, della sonda, dato che la sabbia depositatasi sui pannelli solari ne ha impedito la ricarica delle batterie. Forse andava previsto qualcosa di simile ai tergicristalli delle nostra auto, comunque nella sua operosa vita InSight ha registrato 1500 terremoti marziani, che hanno permesso di capire bene come era fatto il terreno marziano nella Piana di Elysium dove era arrivata.

La traccia di un terremoto marziano

Un problema però, tutti i tanti terremoti marziani registrati erano molto locali e debolucci e, anche se utili, non permettevano di andare molto oltre. Gli scienziati speravano di registrare, prima della fine della vita di InSight, qualcosa di importante, una specie del famoso Big One.

È qui che la soluzione, inaspettata, arriva dal cielo: una meteorite colpisce Marte in una punto lontano da InSight e risuona in tutto il pianeta, fornendo la chiave definitiva per risolvere il problema: Marte non è fatto come noi, il suo nucleo è di dimensioni esattamente come ce le aspettavamo ma, e qui sta la scoperta, sopra il nucleo pesante e metallico, ha uno strato di materiale lavico, quindi incandescente, e anche radioattivo, e questo sulla Terra non ce lo abbiamo proprio, vien da dire meno male. Resta da capire ora come faceva, in antico, il pianeta a generare un campo magnetico di una certa importanza. Visto che prima o dopo ci andremo, noi o i nostri pronipoti, meglio continuare a studiarlo, ci racconterà molte cose anche della nostra Terra.

