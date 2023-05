Martedì 23 Cdm sull’emergenza maltempo. Piantedosi: verso decreto legge per l’Emilia-Romagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Si terrà martedì prossimo il Consiglio dei ministri, alle 11, sull’emergenza maltempo che ha investito alcune regioni del centronord, in modo particolare l’Emilia Romagna. Lo rendono noto fonti di governo nel ricordare che l’esecutivo è impegnato sul campo in queste ore tramite il lavoro della protezione civile, con la premier Giorgia Meloni in costante contatto, dal Giappone, con il sottosegretario Mantovano e i ministri.

Meloni: se serve, Cdm in prossime ore per provvedimenti necessari

“Come già avevo detto al presidente Bonaccini quando ci siamo incontrati la settimana scorsa, il governo è a disposizione per fare quello che è necessario. Se serve un Consiglio dei ministri, anche nelle prossime ore, per approvare i provvedimenti necessari immediatamente, si può fare tranquillamente. Sulle risorse faremo tutto quello che c’è da fare per aiutare la popolazione. Il governo c’è, è una di quelle situazioni nelle quali bisogna che tutti i livelli istituzionali lavorino al massimo delle loro possibilità” ha detto la premier Giorgia Meloni, in collegamento con il Comitato operativo della Protezione Civile presieduto dal Ministro Musumeci e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.



Verso decreto legge per l’Emilia-Romagna

“Sicuramente un decreto legge per l’Emilia-Romagna è possibile” e “ci sarà un coordinamento dei ministri interessati già nel pomeriggio per cominciare a fare il punto” sul maltempo e sulle alluvioni in Emilia-Romagna. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa nella sede della Protezione civile dell’Emilia-Romagna, rispondendo alle domande dei giornalisti. “È chiaro che un bilancio degli interventi da finanziare si potrà fare solo a emergenza superata”, ha concluso il ministro.

Musumeci: proporrò per l’E-R altri 20 milioni, in tutto 30

“La proposta che porterò la consiglio dei ministri è di un’ulteriore risorsa a disposizione della Emilia Romagna di 20 milioni di euro, una somma che si aggiunge si 10 milioni già deliberati il 4 maggio”. Così il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci in conferenza stampa nella sede del Dipartimento, sottolineando che ci sarà un’estensione alla provincia di Rimini dello stato d’emergenza già deliberato due settimane fa.

Meloni: grati ai soccorritori, lavoro straordinario

“Profondamente grati agli uomini e alle donne impegnati in queste ore nelle operazioni di soccorso per aiutare le popolazioni colpite dal forte maltempo, rischiando la propria vita per salvare quella altrui. Grazie per il vostro straordinario lavoro”. Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.