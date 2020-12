Martorana (Generali IAM): «Il voto in Georgia crocevia anche per la Fed» Borse ancora attraenti nel 2021 con l’azione delle Banche centrali, ma il successo Dem alle suppletive per il Congresso Usa rallenterebbe Washington di Maximilian Cellino

«Ora che la Federal Reserve ha confermato l’orientamento espansivo, come nelle attese, occorre guardare alle elezioni in Georgia nei primi giorni del prossimo anno». Francesco Martorana, a.d. di Generali Insurance AM, dà idealmente appuntamento al 5 gennaio a chi vuol capire come potrebbe evolversi il mondo degli investimenti nel 2021 alle porte. Nel rapporto previsionale che la società di gestione presenta stamani al pubblico sono naturalmente gli sviluppi sulla pandemia e sul vaccino ad avere uno...