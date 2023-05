Smartphone, risparmiare sull’acquisto con gli operatori a maggio 2023: la guida

Ascolta la versione audio dell'articolo

Risparmiare sull'acquisto di smartphone sfruttando le offerte degli operatori mobili? Sì, si sa, è possibile farlo; ma riuscirci non è così scontato come sembrerebbe a prima vista.

A fare chiarezza e dare consigli utile è una nuova indagine dell'Osservatorio SOStariffe.it in collaborazione con Segugio.it.

La prima scelta, in questo ambito, per i consumatori è scegliere smartphone a rate in bundle con l'offerta di un operatore mobile. Questa opzione consente, in questo periodo, un risparmio fino al 40% rispetto al prezzo di listino e permette il classico vantaggio di poter diluire la spesa nel tempo (fino a 30 mesi).Tuttavia la storia non finisce qui. Intanto, come pure si scopre nell'indagine, ci può essere un risparmio ancora maggiore se l'utente prende lo smartphone in un'unica soluzione adocchiando l'offerta online migliore dopo almeno un mese dalla data di lancio.Così c'è fino al 26 per cento di sconto ulteriore rispetto a quello ottenibile nella modalità a rate. Un altro punto emerso è che il discorso cambia a seconda del tipo di smartphone. Con quelli di fascia alta, soprattutto iPhone, le rate convengono meno, ad esempio.



Le rate

Gli operatori mettono un costo iniziale (a volte azzerato, in particolare con offerte dal canone alto e/o con modelli non costosi). Prevedono spesso una rata finale, che però in genere la eliminano se l'utente non disdice in anticipo rispetto alla scadenza del contratto (24 o 30 mesi di solito). Possono anche proporre soluzioni in 12 rate che riducono la durata del vincolo ma aumentano l'importo della rata mensile. Il vantaggio per gli utenti è sentirsi liberi prima di cambiare operatore. Oggi è possibile acquistare smartphone a rate di tutti i principali operatori, Tim, Vodafone, WindTre e Iliad. Tutti abbinano gli smartphone a offerte con GB e minuti, in genere molto generose. Possibile ora trovare anche coperture assicurative e la possibilità di cambiare dispositivo ogni 1-2 anni. Il risparmio percentuale, rispetto al prezzo normale dello smartphone, è più alto in caso di acquisto di smartphone Android di fascia bassa o di fascia media. Qui si arriva ai valori di sconto del 40% per la fascia bassa e del 26% per la fascia media. Le cose cambiano, almeno in parte, sui prodotti di fascia più alta. In questo caso, la fascia medio-alta Android garantisce un risparmio in linea con la fascia media (24%) mentre per un iPhone di fascia medio-alta (quindi un modello non Pro) è possibile ottenere un risparmio medio del 12%. Sui top di gamma, invece, va peggio. Il risparmio percentuale rispetto al listino scende al 17% con Android 9% con iPhone. In senso assoluto la cifra risparmiata però è più alta con gli smartphone più cari: 254 euro con Android e 128 euro con iPhone. Sulla fascia bassa invece si risparmia circa 110 euro.

Unica soluzione

Per fare meglio, come si diceva, bisogna avere il coraggio di aprire subito il portafogli per intero. Gli autori dello studio riferiscono di avere considerato, per il confronto con le offerte degli operatori, non il prezzo di listino “ufficiale” ma quello più basso disponibile su negozi online dopo almeno un mese dal lancio. Prezzo che è spesso molto più basso rispetto a quello del lancio, presente sul sito del produttore.In questo caso l'acquisto a rate conviene solo nella fascia bassa. Il risparmio è del 13% rispetto all'offerta su negozi online in unica soluzione. Per i modelli di fascia media e medio-alta Android, invece, l'acquisto a rate comporta una spesa leggermente superiore rispetto al miglior prezzo sul web (del 3% e del 4% rispettivamente). Per un Android di fascia alta e per gli iPhone di fascia medio-alta e alta, invece, l'acquisto a rate prevede una spesa nettamente superiore rispetto alla migliore offerta del web, con percentuali comprese tra il 21% ed il 26%.

Le offerte degli operatori

Certo, gli operatori permettono di rateizzare il costo e questo di per sé per molti è un vantaggio. Ma ormai molti negozi (come Amazon) e servizi di pagamento (come Paypal) lo consentono, pure, anche se forse il numero di rate a volte è inferiore rispetto a quelle possibili con gli operatori. Bisogna poi considerare un altro particolare: la tariffa attiva sulla sim abbinata al dispositivo acquistato. La spesa mensile complessiva (rata dello smartphone più rata della tariffa mobile) potrebbe essere molto alta, a fronte di una quantità di traffico incluso eccessiva rispetto alle vere esigenze degli utenti.Per i nuovi clienti interessati all'acquisto a rate di uno smartphone, in media, gli operatori propongono una tariffa mobile con un canone di 15,74 euro al mese (il dato tiene conto solo delle offerte che garantiscono almeno 100 GB mensili e l'accesso al 5G per sfruttare lo smartphone acquistato al 100%). Una tariffa analoga ma senza acquisto a rate, invece, è disponibile oggi con una spesa di 7,95 euro al mese (circa la metà). Il rischio insomma è spendere in canone il doppio di quello spenderemmo con offerte low cost, che non sono disponibili però in abbinamento con lo smartphone a rate. Per i già clienti, invece, l'acquisto a rate potrebbe essere molto conveniente, a condizione che la tariffa mobile attiva sia realmente vantaggiosa (sia in termini di Giga inclusi che di canone mensile). In questo caso, è necessario valutare caso per caso tenendo in considerazione che, come evidenziato in precedenza, per avere 100 GB in 5G servono almeno 7,95 euro al mese e che, in media, il mercato propone 115 GB a 9,74 euro al mese.