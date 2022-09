Marvel e Guerre Stellari, le novità, i trailer e le serie tv del prossimo anno

Le novità di Fase 4 e Fase 5.

Ricordiamo che la fase 3 del Mcu si chiude con Avengers; Endgame e Spider-Man: Far from Home comprende qualcosa come 23 film, il primo nel 2006, per un incasso approssimativo tra i 22 e i 23 miliardi di dollari. Queste tre fasi note anche come “la saga dell'infinito” finiscono con un ridisegno per certi versi traumatico di tutto il mondo dei supereroi della Marvel. Le novità della fase 4? Partiamo da Black Panther: Wakanda Forever. Arriverà il 9 novembre nelle sale italiane. Poi abbiamo Ant-Man and The Wasp: Quantumania. In pratica i supereroi Scott Lang e Hope Van Dyne si uniscono ai genitori di Hope, Hank Pym e Janet Van Dyne, e alla figlia di Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton), per esplorare il Regno Quantico, interagendo con nuove strane creature e intraprendendo un'avventura che li spingerà oltre i limiti di ciò che pensavano fosse possibile. In arrivo nelle sale italiane il 15 febbraio 2023. Poi alcune conferme, come quella di Fantastic Four che uscirà in Italia nel 2024. Come anche Capitan America: New World e pure Thunderbolts arriverà nelle sale italiane nel 2024.

Armor Wars

... e infine le serie su Disney+

La serie Ironheart è ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. E approfondisce le dinamiche della tecnologia rispetto alla magia. Feige ha poi invitato sul palco Anthony Ramos per salutare i fan e raccontare qualcosa del suo personaggio, Parker Robbins aka The Hood. L'arrivo della nuova serie è previsto per il prossimo anno su Disney+. James Rupert “Rhodey” Rhode che conosciamo come protagonista War Machine sarà protagonista di una serie tutta sua dal titolo: Armor Wars. Poi a produzione della seconda stagione di Loki è già iniziata. Mentre Daredevil: born again non inizierà prima del prossimo anno. E per ora è tutto.

.