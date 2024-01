Marx, la giustizia e la contraddizione finale del comunismo

Ascolta la versione audio dell'articolo

7' di lettura

Il capitalismo è per Marx, un sistema irriformabile. Solo un radicale sovvertimento delle sue strutture economiche potrà portare al profondo mutamento sociale necessario per l’eliminazione dei suoi esiti più odiosi: lo sfruttamento, l’alienazione e la de-umanizzazione. È irriformabile perché nell’ambito della sua cornice giuridica e morale – la morale borghese – esso è da ritenersi perfino giusto. Non sarà quindi un anelito di giustizia da parte dei cittadini a generare il cambiamento ma solo le contraddizioni interne al capitalismo maturo che venendo alla luce in maniera esplicita lo porteranno, presto o tardi, al collasso.

La prima fase della transizione è quella che convenzionalmente viene detta del “socialismo” che poi, nella seconda fase, darà vita al “comunismo compiuto”, quando, come scrive Marx ne Il Capitale, “la forma del processo di vita sociale, cioè del processo di produzione materiale, si spoglia del suo mistico velo di nebbia [perché], come prodotto di uomini liberamente associati, [viene] sottoposto al loro controllo cosciente, e conforme ad un piano”. Il passaggio sarà dunque quella da una società di classe ad una “libera associazione di produttori”, i quali agiranno secondo un piano condiviso e democraticamente approvato. In questa società non ci saranno più né “coscienza ideologica” né alienazione, né sfruttamento.

La coscienza ideologica è per Marx l’insieme delle “apparenze socialmente necessarie”, fatto di illusioni e inganni. Le illusioni rappresentano delle distorsioni nel modo in cui percepiamo la realtà che spesso ci appare offuscata e la cui natura profonda fatichiamo a riconoscere. L’esempio classico riguarda l’appropriazione da parte dei capitalisti del “pluslavoro” dei proletari i quali, come abbiamo visto in occasioni precedenti neanche sono in grado di percepire questa espropriazione. È solo attraverso la teoria economica marxiana del valore-lavoro che il processo di appropriazione dell’eccedenza e della sua trasformazione in plusvalore da parte del capitalista diventa palese.

Loading...



Gli inganni, invece, non riguardano percezioni distorte o limitate della realtà, ma la creazione di una falsa realtà che ci spinge ad accettare valori e modi di vita che altrimenti non saremmo disposti ad accogliere. La religione appartiene alla categoria degli inganni. Sul punto la posizione di Marx è interessante perché essendo tali inganni, come tutta la coscienza ideologica, del resto, una conseguenza diretta delle condizioni sociali determinate dal modo di produzione capitalistico, criticare la religione come faceva per esempio Feuerbach, perché frutto del desiderio di appagare desideri immaginari legati ad un mondo immaginario, non ha molto senso. Per Marx, infatti, il bisogno di trascendenza non è altro che una forma naturale e comprensibile di adattamento psicologiche alle condizioni materiali derivanti dall’organizzazione sociale. Non occorre dunque criticare l’atteggiamento religioso quanto le condizioni che lo rendono necessario. E per questo che, come nota John Rawls nella sua lezione su Marx, “Fino a che le condizioni sociali non saranno modificate in modo tale per cui i reali bisogni umani potranno essere effettivamente soddisfatti in una società di produttori liberamente associati, la religione perdurerà”.



Analogamente alla scomparsa della coscienza ideologica, l’avvento del comunismo maturo porterà al superamento dell’alienazione e dello sfruttamento tipici del capitalismo. L’alienazione è generata dal distacco esistente tra i lavoratori e il frutto materiale del loro lavoro, i beni che vengono prodotti dai proletari ma posseduti e gestiti dai capitalisti. Tali beni poi vengono scambiati sul mercato ad un prezzo la cui dinamica esula dal controllo dei lavoratori e dalla loro comprensione. L’alienazione assume anche una terza forma che è quella relativa alla natura esterna del lavoro, al fatto cioè che il lavoro capitalistico, essendo solamente mezzo necessario alla sussistenza, alla riproduzione della forza lavoro, non è, come dovrebbe essere, una via di sviluppo e di promozione delle capacità individuali. Il lavoro capitalistico viene percepito per questa ragione come privo di senso. L’alienazione si presenta in un’ulteriore quarta forma, che è quella dell’alienazione dagli altri sia tra i lavoratori che tra i lavoratori e i capitalisti. Questo effetto deriva dall’azione mediatrice del mercato che genera conflitto tra i lavoratori e i capitalisti e più in generale rende gli individui tra loro mutuamente indifferenti.



Il passaggio al comunismo eliminerà queste diverse forme di alienazione, così come produrrà il superamento della coscienza ideologica, perché porterà alla formazione di una società di “produttori liberamente associati” i quali comprendono la logica di produzione e di distribuzione delle merci e la governano attraverso l’elaborazione di un piano democraticamente approvato.

Oltre all’eliminazione della coscienza ideologica e dell’alienazione, il passaggio al comunismo, segnerà la fine dello sfruttamento. Lo sfruttamento dei proletari nasce, infatti, come abbiamo visto, dal monopolio che i capitalisti hanno sulla proprietà dei mezzi di produzione. Tale proprietà, a sua volta, consente ai capitalisti di estrarre “pluslavoro” dai proletari; quell’eccedenza di lavoro non retribuito che va ad aumentare la capacità produttiva dei capitalisti. Questi, inoltre, hanno la possibilità di gestire nel concreto tutte le caratteristiche del processo produttivo e, infine, di determinare il flusso degli investimenti e di orientare, in questo modo, lo sviluppo sociale secondo i loro interessi di classe. Tutte queste prerogative verranno meno nel momento in cui il comunismo stabilirà la società di “produttori liberamente associati” i quali elimineranno il monopolio dei mezzi di produzione, il controllo di classe sui processi produttivi e sui flussi di investimento. Non ci sarà, quindi, l’estrazione indebita del lavoro non pagato perché il valore ad esso associato, il “surplus sociale complessivo”, andrà, secondo Marx, a costituire un fondo volontario dedicato alla produzione di beni pubblici al cui godimento ogni cittadino avrà diritto.