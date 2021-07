«Marx può aspettare», il toccante documentario di Marco Bellocchio

Dumont ci ha abituato a film eccentrici e dotati di uno stile personalissimo (da «L'età inquieta» a «Ma Loute», passando per la folle e bellissima miniserie «P'tit Quinquin»), ma in questo caso il suo è un lungometraggio convenzionale, che propone messaggi troppo chiari e didascalici, lontanissimi dal simbolismo tipico del regista francese.

La critica ai media e al giornalismo è fuori tempo massimo, seguendo strade narrative già ampiamente battute in passato da diversi altri autori.Qualche guizzo stilistico qua e là non basta per togliere la sensazione di aver assistito a un lavoro fiacco e troppo prevedibile.

Le ultime pellicole presentate in lizza per la Palma d'oro hanno dato esiti piuttosto diversi.Il film marocchino «Haut et fort» di Nabil Ayouch, nonostante l'energia trasmessa dai tanti giovani attori in scena (per la maggior parte non professionisti), è un'opera purtroppo debole e non all'altezza di una competizione tanto importante: protagonista è Anas, ex rapper, che trova un nuovo impiego in un centro culturale dove aiuterà i suoi studenti a liberarsi delle convenzioni sociali tramite il ballo e la cultura hip hop. Potrebbe piacere a Spike Lee, ma è un film che sa di già visto e, paradossalmente, fatica costantemente a trovare il giusto ritmo.

Storia più interessante è quella di «Nitram» di Justin Kurzel, ispirato agli eventi che hanno portato alla strage di Port Arthur del 1996, in Tasmania.La rappresentazione di un ragazzo vittima di una frustrazione sempre più crescente è interessante e incisiva, tanto che il film riesce a inquietare nel modo giusto. Peccato però per qualche eccesso di troppo, che spesso contraddistingue la messinscena di Kurzel, e per una parte centrale un po' ripetitiva.

Il titolo più significativo dell'ultima giornata del concorso è stato sicuramente «Les intranquilles» di Joachim Lafosse, storia di una coppia che si ama profondamente. Lui però soffre di bipolarismo e, nonostante questo, cerca di continuare a vivere con lei, consapevole di tutte le difficoltà che questo comporta.Già autore di un grande film sulla coppia come «Dopo l'amore», Lafosse conferma la sua sensibilità narrativa e registica con questo film intenso al punto giusto, ben recitato e dotato di un copione scritto con cura.Qualche momento di calo non lo rende un lungometraggio perfetto, ma resta un prodotto capace di far riflettere e di scuotere lo spettatore, tanto da poter rientrare nel palmarès conclusivo.