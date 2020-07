La biografia shock di Mary Trump: tutte le patologie e le menzogne di mio zio il Presidente Escono gli stralci della saga familiare di The Donald scritta dalla nipote. Ritratto di una dinastia brutale che avrebbe forgiato un leader pericoloso di Marco Valsania

Trump fa tremare i repubblicani: "Va fermato"

Escono gli stralci della saga familiare di The Donald scritta dalla nipote. Ritratto di una dinastia brutale che avrebbe forgiato un leader pericoloso

3' di lettura

«Comportamenti aberranti». Inganni e menzogne «come stile di vita». Capace di innata «crudeltà». Di ridurre gli esseri umani a «valore monetario». Forte di un'ignoranza crassa, con il terrore di dimostrarsi inadeguato e di finire travolto dai suoi fallimenti; e quindi sempre a caccia di un'approvazione del padre-patriarca Fred senior, ormai scomparso vent'anni or sono, che lo spinge a sfoderare superlativi sul proprio operato, più grande, più bello, più tutto. Ancora: Presidente per caso, che non ha mai avuto alcuna strategia e con una vittoria alle urne nel 2016 che è stata per lui stesso un «colpo di fortuna» al termine d'una campagna che era stata concepita per essere in realtà un gesto di marketing per il suo marchio. Un uomo al quale è stato perdonato troppo.



Mary contro Donald

Questo e altro ancora è Donald Trump nello spietato ritratto della 55enne Mary Trump, psicologa di formazione. Che lo ha osservato per decenni da una posizione molto particolare, quella di nipote del Presidente. Una nipote, certo, che da tempo ha rotto con il ramo della famiglia che ruota attorno al magnate immobiliare, poi stella della Reality Tv e infine inquilino della Casa Bianca. Ma che, autrice della prima biografia in assoluto dall'interno della travagliata dinastia, rivendica d'essere in grado di offrire uno spiraglio più unico che raro nel carattere e negli anni formativi di quello che è diventato il più controverso Presidente degli Stati Uniti dell'era contemporanea. Stralci del libro, di imminente pubblicazione, sono stati resi noti dai media americani, dal New York Times alla Cnn, che hanno ricevuto copie in anticipo.



Una famiglia disfunzionale

È una formazione, quella di Donald Trump, che viene descritta alla stregua di una cupa saga. Fatta di molteplici generazioni di una famiglia disfunzionale, consumata dall'avidità, segnata da brutalità, tradimenti e faide, che avrebbero contribuito in modo cruciale a creare un leader accusato di dimostrarsi irresponsabile e imprevedibile. O più duramente ancora, nelle parole dell'editore del volume, Simon & Schuster che ha già pubblicato le rivelazioni dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, a far emergere un uomo che oggi «minaccia la salute, la sicurezza economica e il tessuto sociale del mondo».





Biografia già a ruba

Il libro è in uscita la prossima settimana, 15 giorni prima del previsto in risposta a enormi prenotazioni su Amazon e in libreria e dopo che i tribunali hanno respinto richieste di Trump e dei suoi alleati di bloccarlo citando vecchi accordi di “non disclosure”, di silenzio sulle dinamiche familiari, in passato accettati da Mary. La magistratura deve tuttora esprimersi su eventuali violazioni da parte della nipote ma ha deciso che queste non hanno rilievo sul ditritto dell'editore di lanciare il volume. Che ha un titolo già rivelatore del contenuto, Too Much and Never Enough: How My Family Created The World's Most Dangerous Man”.