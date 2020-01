Maryse Condé, «La condivisione della cultura oltre la pelle»

Molte delle riflessioni più importanti dei suoi romanzi sono rivolte alla maternità. Cosa significa essere una madre e una donna in Africa?

«In ogni paese del mondo c'è, nella donna, una sorta di dualismo che sembra assai difficile da risolvere. È come se vivesse sulla sua pelle, appunto, due “nature” estremamente ardue da mediare. In ogni angolo della Terra le donne devono conciliare la maternità con la ricerca di un posto nella società».



È vero che François Mauriac è uno dei suoi modelli letterari? Ce ne sono altri in particolare?

«Ho scoperto Lo scimmiottino, celebre short novel di François Mauriac, quando ero una bambina. Era così diverso dalla vita che conoscevo e mi ha costretto ad affrontare problemi totalmente differenti dai miei. Oltre a Mauriac, molti scrittori mi hanno influenzato. La più importante è Emily Brontë e il suo romanzo Cime tempestose. Mi piace molto anche Virginia Woolf, Thomas Hardy e credo che la letteratura inglese in generale dia risposte a domande assai rilevanti per scrittori di un'altra nazionalità».



Cosa pensa della negritudine? Senghor è stato una delle sue guide spirituali?

«No, Senghor non è stato la mia guida spirituale. Ho iniziato ad avere forti perplessità sulla negritudine quando vivevo in Guinea e ho scoperto molto presto che il colore della pelle non è l'elemento principale della personalità di un individuo. La condivisione di una cultura è la componente più essenziale, per certi versi decisiva. La mia guida spirituale è lo psichiatra e antropologo antillano Frantz Fanon, autore di opere come Peau noire, masques blancs e Les Damnés de la terre».



Nell'introduzione di La vita senza fard scrive: «Per parafrasare Jean-Jacques Rousseau ne Le confessioni, intendo oggi mostrare ai miei simili una donna in tutta la verità della sua natura e quella donna sarò io». Cosa può dirci della sua passione per la verità?

«Sono nata con essa, ma non so da dove provenga con esattezza. C'è un aneddoto che mi piace raccontare spesso: quando avevo otto o dieci anni ho scritto una poesia per il compleanno di mia madre nella quale ho dato la mia descrizione di lei, in certi punti mostrandola adorabile, in altri complicata e persino dura. Mia madre ha pianto quando ha ascoltato il mio testo, e ho scoperto così il potere di scrivere. In tutti i miei libri provo a trasmettere la stessa cosa».