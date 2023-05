Marziali (Illa): «Con le pentole Bialetti balzo del giro d’affari»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le pentole “Aeternum” di Bialetti passano nelle mani di Illa. La società di Noceto di Parma, da 70 anni specializzata nella produzione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente e dal 2017 quotata alla Borsa di Milano su Euronext Growth, ha infatti firmato l'acquisizione per 5,3 milioni di euro del ramo di azienda Aeternum dallo storico produttore bresciano di caffettiere.

Le ragioni dietro alla cessione

L'operazione permette a Bialetti di procedere nell'esecuzione del Piano di ristrutturazione del debito 2020-2024 firmato con Illimity e Amco, che prevede la dismissione di asset non strategici come il cookware e, dall'altro, consente a Illa di rafforzare il proprio posizionamento nello stesso settore, potendo affiancare al proprio marchio e a quello di Giannini (rilevato all'asta a inizio anno, dopo sette anni di affitto) un brand di alta gamma come Aeternum da potenziare attraverso sia un ampliamento della gamma sia una valorizzazione del Made in Italy. Finora le pentole Aeternum erano infatti solo commercializzate da Bialetti ma prodotte interamente all'estero. Illa può invece avvalersi del proprio stabilimento produttivo ai piedi dei colli parmensi, dove ha 70 dipendenti fissi, 20 interinali e una capacità produttiva di 10 milioni di pezzi l'anno.

Loading...

Operazione in due step

La vendita è stata strutturata in due fasi: Bialetti conferirà il ramo di azienda con il marchio “Aeternum” a un a newco (resteranno di proprietà del gruppo bresciano gli altri due marchi “Junior” e “Morenita” con una licenza d'uso gratuita a Illa per il loro utilizzo nel territorio italiano fino al 31 dicembre prossimo). Illa acquisirà la newco per 3,8 milioni di euro entro il 20 luglio 2023, data fissata per il closing, oltre a un versamento successivo variabile per un importo massimo di 1,5 milioni di euro a titolo di earn-out, al raggiungimento di specifici obiettivi di fatturato ed Ebitda per i tre nuovi marchi commercializzati. Aeternum ha portato nel 2022 nella casse di Bialetti 12,3 milioni di euro di ricavi netti, con un margine operativo lordo di oltre 2,2 milioni, «noi contiamo di poter incrementare notevolmente il giro d'affari – commenta l'amministratore delegato di Illa, Pierpaolo Marziali – faremo di Aeternum il fiore all'occhiello della nostra produzione e ci investiremo per crescere anche a livello globale (l'export vale circa il 50% dei 23,7 milioni di euro di fatturato 2021 Illa, ndr)».

Il rilancio della fabbrica di Noceto

«L'acquisizione di un marchio di tale prestigio è fondamentale per il completamento del percorso di rilancio della nostra azienda e il superamento della crisi legata alla perdita del nostro cliente storico Ikea», commenta Marziali, arrivato al timone in concomitanza con l'addio del committente svedese, che fino al 2019 valeva 20 milioni di euro di ricavi, oltre la metà del fatturato totale, e ha poi delocalizzato la produzione di pentolame a fornitori asiatici low cost.Le leve su cui Illa agirà per il rilancio del “re dell’Inox” sono l'ampliamento del catalogo di pentolame e l'allargamento del marchio anche ad altre tipologie di prodotto, come la posateria. «Oggi la gamma Aeternum è ridotta rispetto a quella offerta dai principali concorrenti», precisa l’ad, che punta anche a sfruttare le sinergie produttive. «Potremo efficientare e saturare il nostro impianto a Noceto che sarà impegnato in futuro anche nella produzione “Made in Italy” del nuovo brand e apriremo così le porte a nuovi canali di vendita finora non presidiati da Bialetti per la mancanza di una fabbrica, come ad esempio i programmi fedeltà a raccolta punti della Gdo, che richiedono una grandissima flessibilità e velocità di risposta, non possibili senza un presidio produttivo diretto».

Illa finanziata dal socio Negma di Dubai

L'esecuzione dell'operazione – che Illa finanzierà grazie a un prestito obbligazionario convertibile con Negma Group, società d’investimento con sede a Dubai, specializzata in strumenti ibridi di capitale e debito, da inizio anno diventato primo azionista con oltre il 29% del capitale parmense – è subordinata ad alcune condizioni sospensive: la consultazione delle controparti sindacali (con il marchio Aeternum vengono trasferiti a Illa anche 9 dipendenti); la cancellazione del pegno sul marchio “Aeternum” e del privilegio speciale costituito sul relativo ramo d'azienda da parte di Bialetti; il rilascio dell'autorizzazione necessaria in relazione all'operazione ai sensi della normativa golden power (si tratta di un M&A rilevante per Illa, che ha chiuso nel 2021 - ultimo dato disponibile - il quarto bilancio consecutivo in rosso, con 2,3 milioni di euro perdite; nonché la regolare approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di Illa, «che credono fortemente in questa operazione e l'hanno sostenuta sin dall'inizio», rimarca l'Ad.