MARZO / Mercedes EQA

Le forme sono molto simili a quelle della nuova GLA, ma frontale e coda sono inediti e integrano i dettagli creati per distinguere i modelli EQ. Come un diverso andamento dei Led diurni e delle luci principali, inoltre il powertrain elettrico ha permesso di chiudere quasi completamente le prese d'aria della zona frontale. La versione di punta avrà una potenza di 270 cv ma verranno offerte soluzioni di batteria diverse a cui faranno riferimento autonomia specifiche. Da aggiungere che è prevista anche una versione a trazione integrale. Sono una trentina i nuovi modelli a batteria su cui Mercedes sta lavorando con debutti già programmati entro il 2022, cinque quelli chiave per la mobilità elettrica o EQ. Si tratta delle versioni di produzione come detto della EQA e dell'ammiraglia EQS oltre alle inedite EQB, EQE ed EQG che fanno parte di un investimento da 10 miliardi di euro.