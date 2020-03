Marzotto e Giada donano mascherine ai fornitori: la mobilitazione riguarda l’intera filiera I primi marchi del lusso a sostenere la ricerca sono stati Bulgari e Dolce&Gabbana, oltre un mese fa - Negli ultimi giorni l’elenco di iniziative si è allungato e coinvolge tutte le persone che si confrontano con l’emergenza di Giulia Crivelli

Non era ancora scattata l’emergenza con i primi contagiati – con la conseguente costituzione delle zone rosse in Lombardia e Veneto – quando alcune maison del lusso avevano già donato per sostenere la ricerca, a partire da Armani, Bulgari e Dolce&Gabbana.

L’articolo di Marta Casadei sulle “prime” donazioni: Coronavirus, la moda in prima linea tra donazioni e progetti

In questi giorni l’elenco si è allungato e in queste ore si registrano molte novità, che toccano in particolare la filiera e quel sostegno e impegno “di squadra” che molti invocano (non solo in tempi di coronavirus).

La scelta di Marzotto e Giada

Per fornire un reale sostegno alle comunità dove il gruppo è presente, Marzotto ha deciso di donare oltre 150mila mascherine ai propri dipendenti, alle loro famiglie e alle località italiane dove si trovano i suoi stabilimenti, come Valdagno (VI), Piovene Rocchette(VI), Recoaro (VI), Cornedo (VI), Mongrando (BI), Strona (BI), Sondrio (SO) e Villa d’Almè (BG). «In questo momento drammatico ci siamo chiesti cosa potessimo fare per i nostri territori, quelli in cui ci sono i nostri stabilimenti, a cui abbiamo sì dato tanto ma da cui abbiamo ricevuto tantissimo. Abbiamo pensato di offrire la nostra competenza e la capacità di trovare soluzioni ai problemi – spiega Davide Favrin, ceo di Marzotto Group in una nota –. Sappiamo fare tessuti e siamo stati molto esigenti nel cercare un prodotto sicuro. Le mascherine sono un piccolo segno per cercare di dare un aiuto concreto alle famiglie dei nostri collaboratori e a tutte le persone che vivono nelle comunità nelle quali siamo presenti da molti anni. È sicuramente un momento difficile ma sapremo reagire».

Scelta simile quella di Giada: fin dal primo blocco nazionale italiano a inizio marzo, l’azienda ha messo a disposizione una costante fornitura di mascherine alle aziende dei settori della produzione tessile e abbigliamento di tutta Italia. A oggi sono state consegnate 25mila mascherine a 80 società, in particolare della Lombardia e del Veneto.

Alcune di queste società sono fornitori esterni di Giada, come Loro Piana, Colombo ed Eudia, una parte vitale dell’industria della moda italiana.

«La maggior parte delle aziende che ricevono aiuti da Giada sono state gravemente colpite dall’epidemia: sono piccole e medie imprese le cui operazioni commerciali contribuiscono in modo significativo all’economia delle città della regione», spiega un comunicato dell’azienda.