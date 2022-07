Marchio fondato dall'imprenditrice milanese Francesca Fabris, Masarà propone costumi realizzati in Vita by Carvico e in Econyl, fibra di nylon rigenerato riciclato dai mari. Ogni capo è realizzato da un laboratorio basato in Lombardia e i cartellini della collezione sono stampati su carta Alga by Favini, nata negli anni 90 dal recupero delle alghe della laguna di Venezia. Inoltre, per evitare scarti e sovrapproduzione, la collezione è realizzata in quantità limitate una volta l'anno e prodotta poi su richiesta.

12/14 14/14 Menu