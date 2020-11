Scuola, mascherina obbligatoria anche al banco. Per il tempo pieno ne servono 2 al giorno Una cirolare di viale Trastevere spiega la novità introdotta dal Dpcm del 3 novembre per tutto il territorio nazionale. Dispensati disabili e bambini con meno di 6 anni di Eugenio Bruno

Scuola: tanti in presenza anche in zone rosse

Una cirolare di viale Trastevere spiega la novità introdotta dal Dpcm del 3 novembre per tutto il territorio nazionale. Dispensati disabili e bambini con meno di 6 anni

2' di lettura

Non c'è zona rossa, arancione o gialla che tenga. La mascherina a scuola diventa obbligatoria anche al banco e anche se c'è il metro di distanza tra le famose «rime boccali» degli alunni. A precisarlo è una circolare del ministero dell'Istruzione che illustra la novità introdotta dal Dpcm del 3 novembre per tutto il territorio nazionale. Fermo restando che l'obbligo continua a valere solo dai 6 anni in su, tocca alle scuole fornirne due al giorno di tipo chirurgico ai bambini che hanno optato per il tempo pieno.

Dispositivi di protezione obbligatori in tutta Italia

Per effetto dell'ultimo decreto del presidente del Consiglio, dunque, a partire dalla scuola primaria la mascherina dovrà essere indossata sempre. Da «chiunque sia presente a scuola, durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze - si legge in una nota di viale Trastevere - anche quando gli alunni sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza (1 metro tra le rime buccali) previste dai precedenti protocolli»: Fanno eccezione i bambini con meno di 6 anni e «i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina».

Loading...

Pause per bere e per mangiare

L'unica eccezzione ammessa riguarda i pasti. Secondo la stessa circolare, infatti, «è possibile abbassare la mascherina per bere, per i momenti della mensa e della merenda». Chiaramente dispensati sono anche gli alunni che suonano il flauto o altri strumenti a fiato (oppure cantano) durante l'ora di educazione musicale. Non sempre però; solo «limitatamente alla lezione singola». Ancora nessun chiarimento è arrivato invece per l'ora di educazione fisica. Sul punto, fa sapere il ministero, «interverrà una specifica nota della DG per lo studente».

Due mascherine chirurgiche al giorno per il tempo pieno

Nessuna novità sul tipo di dispositivi di protezione ammessi. Possono essere utilizzate - spiega la nota - «mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte». Oltre a quelle chirurgiche che il commissario straordinario all'emergenza sanitaria, Domenico Arcuri, continuerà a fornire alle scuole. Con la precisazione che agli alunni che hanno optato per il tempo pieno alle elementari o per il tempo prolungato alle medie dovranno riceverne due al giorno. Così da poterla sostituire a metà giornata.