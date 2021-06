Mascherine all’aperto, dossier sul tavolo del Cts. Pressing bipartisan per lo stop

2' di lettura

Le mascherine all’aperto potrebbero avere, a questo punto, le ore contate. Nel tardo pomeriggio del 21 giugno i 12 componenti del Comitato tecnico scientifico (Cts) si riuniranno per valutare la questione ed emettere un parere, nel giorno in cui tutta l’Italia, con l’eccezione della Valle d’Aosta, diventa zona bianca. La politica in questo caso ha dato la linea: dalla maggioranza all’opposizione la richiesta è di cancellare l’ultimo simbolo del braccio di ferro contro la pandemia coronavirus, dopo il venir meno del coprifuoco. Lo stop a questa misura sarebbe in linea con le soluzioni adottate in Francia, Germania e Spagna: paesi che hanno già fatto “pollice verso” nei confronti di quelle protezioni che gli italiani hanno l’obbligo di indossare all’esterno dall’8 ottobre dello scorso anno.

Pressing bipartisan: stop alle mascherine all’aperto

L’idea di far saltare la misura all’aperto convince un po’ tutti. E, di conseguenza, il via libera del Cts potrebbe essere oramai maturo. È stato il presidente del Consiglio Mario Draghi ad aprire a questa ipotesi, chiedendo al ministro della Salute Roberto Speranza di convocare una riunione degli esperti affinché dessero la linea. Nella maggioranza Lega (il leader Matteo Salvini è in prima fila), Forza Italia e i Cinque Stelle hanno insistito sul fatto che indossare mascherine all’aperto non abbia più senso di fronte a un trend costante di numeri in calo sui contagi (anche se la minaccia delle varianti, a cominciare dalla Delta, desta preoccupazione) e un miglioramento della situazione nelle terapie intensive. Il Pd e il ministro Speranza, da sempre fautore di una linea più orientata alla prudenza, sono a favore dello stop. Anche dall’opposizione Fratelli d’Italia per voce della presidente Giorgia Meloni ha chiesto lo stop.

Ipotesi 28 giugno, quando l’Italia sarà tutta bianca

Insomma, considerato il pressing bipartisan i tempi dal punto di vista politico sembrano maturi perché cada quest’ultima misura. Ci sarebbe già una data: lunedì 28 giugno, quando tutta l’Italia sarà bianca. Nel Cts non si esclude però uno slittamento in avanti, fino almeno alla settimana successiva, il 5 luglio, anche in considerazione della diffusione delle varianti, ultimo spauracchio della pandemia. A quest’ultima eventuale scelta potrebbe essere ancorato il criterio di prevedere una data - che potrebbe essere anche intermedia tra quelle indicate - anche in base alla percentuale di popolazione vaccinata, tenendo conto delle somministrazioni sia per la prima sia per la seconda dose.

Liberi tutti vigilato

Sembra ormai certo, infatti, che togliendo la mascherina bisognerà comunque mantenere il distanziamento se non si è congiunti e quest’ultima andrà comunque indossata nei luoghi a rischio assembramento. Un “liberi tutti”, che sarà tuttavia “vigilato”. Dopo le scene del fine settimana, con mascherine abbassate e controlli blandi, il sottosegretario all’Interno Nicola Molteni ha annunciato l’arrivo, dal 19 luglio al 5 settembre, di altre 2.300 unità di personale della Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza che andranno ad affiancare gli agenti in organico ordinario per il controllo del territorio.