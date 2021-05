Mascherine all’aperto, ecco quando può scattare lo stop. Il Cts valuta

I punti chiave Vaia: con 50% di vaccinati possibili meno protezioni

Costa: ad agosto via le mascherine all’aperto

Via la mascherina? «Ancora no, un paio di mesi...». Mario Draghi ha risposto con una battuta ai fotografi sul finale del Global Health Summit salutando la stampa. Se nella curva di progressivo ridimensionamento dei contagi tutto procederà come ci si aspetta, l’Italia nel suo insieme si avvia entro breve verso la zona bianca. Sinora il progressivo ritorno alla normalità non ha toccato l’obbligo delle protezioni sul viso che le autorità sanitarie continuano a ritenere necessario per il controllo della diffusione del virus. Nondimeno sono in corso ragionamenti dentro il Comitato tecnico-scientifico sul momento nel quale sarà possibile salutare, numeri alla mano, i dispositivi di protezione. Per una decisione che contempla al momento più scenari decisivo risulterà raggiungere una quota di vaccinati tale da porre il Paese al riparo da nuove fiammate del coronavirus.

«I Cdc americani dicono già da tempo che tra vaccinati si potrebbe eliminare la mascherina. Accanto a questo ci sono elementi empirici certi, come ad esempio quello che è accaduto in Israele dove ci sono stati studi su eventi all’aperto senza mascherina, nei quali sono stati riscontrati pochi contagi» dice Francesco Vaia, direttore dell’Inmi “Spallanzani” di Roma. «Ma questo perché hanno raggiunto il 60% della prima dose a tutta la popolazione e il 40% per la seconda dose. Al di sopra di una certa soglia, che ragionevolmente è quella del 50% di vaccinati, potremmo allargare le misure e anche togliere la mascherina. Ma serve comunque buon senso». Dal punto di vista epidemiologico conta la dinamica dei dati positivi. «Allo Spallanzani avevamo a ottobre 260 pazienti Covid in ricovero ordinario e 70 in terapia intensiva, ieri erano rispettivamente 100 e 20: questi sono dati estremamente confortanti che ci danno la misura del momento che viviamo e che siamo sulla strada giusta».

Anche il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri concorda sull’elemento chiave della percentuale di immunizzati. «Non può essere fornita una data, semmai un numero, quando sarà raggiunto il 50% della popolazione vaccinata con almeno una dose si potrà fare come stanno facendo negli Usa». A detta di Sileri si procederà progressivamente. «Rimarrà l’obbligo al chiuso, ma in un luogo in cui sono presenti tutte persone vaccinate la mascherina potrà essere tolta». Con una subordinata però importante da considerare, per quanto solo teorica. «Perché, se arrivasse una variante più cattiva, poi dovremmo fare un passo indietro, ma ormai è acclarato che il rischio di contagio è di gran lunga inferiore all’aperto».

Fa una considerazione «molto pragmatica» il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che porta a ritenere possibile in agosto un addio alle mascherine all’aperto. «Il nostro piano vaccinale è arrivato oggi a circa 30 milioni di dosi di vaccino» anti-Covid somministrate. Proseguendo con questo ritmo, ad agosto avremo oltre 70 milioni di dosi» inoculate «e oltre 20 milioni di italiani saranno vaccinati». Dunque, dice Costa, è «ragionevole dare delle prospettive ai cittadini. D’altronde, se continuiamo a sostenere giustamente che il vaccino è l’unica via d’uscita per questa pandemia, con coraggio e chiarezza dobbiamo anche intravedere un periodo in cui all’aperto possiamo iniziare a pensare di togliere le mascherine. E io credo che ad agosto, con le dosi somministrate, si potrebbe fare questa valutazione».