Mascherine, appalti, assunzioni: il nuovo allarme Dia su mafia e Covid

L’allerta si rilancia e si rinnova. Per le organizzazioni mafiose il boccone della sanità ogni giorno è sempre più ghiotto. Messe a dura prova dalla pandemia, le fragilità del sistema pubblico, innanzitutto, e privato, moltiplicano le occasioni rapaci di Cosa Nostra &Co. Il neo direttore della Dia (direzione investigativa antimafia), Maurizio Vallone, lo segnala in audizione davanti alle commissioni Giustizia e Finanze della Camera. I documenti della Dia sono chiari, i timori degli investigatori più che fondati. Ci sono perfino i precedenti storici.

Il direttore Vallone: «Fase di trasformazione e mascheramento»

Vallone, dal 1° ottobre numero uno della direzione investigativa antimafia - fa parte, ricordiamo, del dipartimento di Pubblica sicurezza guidato dal prefetto Franco Gabrielli - viene sentito a Montecitorio sul tema del riciclaggio subito dopo l’audizione dello stesso Gabrielli. Racconta l’attività di contrasto in atto. Fondata, in particolare, sulle s.o.s., le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ricevute dall’Uif, l’unità di informazione finanziaria presso la Banca d’Italia. Dopo la «analisi massiva» delle s.o.s. si passa a quella «fenomenologica»: è lo «studio di fenomeni di particolare interesse operativo ovvero su casi investigativi di maggiore complessità». Gli occhi degli investigatori puntano le «linee di tendenza che caratterizzano le organizzazioni criminali di stampo mafioso». Ormai contraddistinte, sottolinea, «da una radicale fase di trasformazione e di mascheramento».

L’affare sconfinato della sanità

«Le organizzazioni criminali di stampo mafioso, particolarmente quelle autoctone» rileva il direttore della Dia, oggi mostrano la «propensione ad espandersi oltre i propri territori di elezione e in settori economici diversi dai consueti canali di interesse criminale». L’esempio fatto in proposito da Vallone è uno solo ma non è certo a caso: «In questa particolare contingenza legata alla pandemia da Covid 19, il settore sanitario». Certo, per la Dia non è un inedito, anzi. Alcuni anni fa proprio il centro Dia di Napoli eseguì un’ordinanza di custodia cautelare per sette tra dirigenti e funzionari dell’ospedale “S. Anna” di Caserta. Ma adesso gli schemi sono saltati, le prassi rinnovate, i fondi in arrivo scatenano la fame delle consorterie criminali. Gli affari illegali assumono prospettive impensate. Il COVID-19 è un’occasione senza precedenti. Da sfruttare fino all’ultimo centesimo.

Il catalogo del business criminale: 1) la ’ndrangheta

Vallone non si dilunga oltre sul tema della sanità. La riservatezza fa pensare agli obblighi imposti dal segreto investigativo. Ma proprio la Dia, nella seconda relazione semestrale 2019, pubblicata nel luglio scorso, inserisce un focus analitico sull’emergenza pandemia e la nuova minaccia mafiosa. La ’ndrangheta spicca per prima, pronta ad avventarsi sul settore della salute pubblica: in particolare «l’industria sanitaria» - si legge nella relazione - «i servizi di smaltimento dei rifiuti sanitari prodotti a seguito dell'emergenza nonché i servizi funerari, messi a dura prova dall'elevato numero di decessi a causa del virus». La presenza delle ’ndrine calabresi nella sanità pubblica si contraddistingue per corsi e ricorsi storici. Il commissariamento decennale è solo l’altra faccia di una medaglia desolante.

L’infiltrazione negli appalti: 2) la mafia

Per la Dia quella di Cosa nostra è una strategia a più livelli. Oltre al primo, il cosiddetto welfare mafioso, ce n’è un secondo «più elevato» per consolidare e «mantenere il controllo di molte filiere produttive» ma, aggiunge la relazione, «a seguito dell'emergenza coronavirus potrebbe estendersi, andando ad occupare anche i settori connessi alla sanità». Sarebbe «un posizionamento ancora più forte nel sistema sanitario regionale» destinato «quale ulteriore effetto collaterale» a «incidere sugli apparati della pubblica amministrazione che saranno chiamati alla gestione dei finanziamenti e degli appalti pubblici, da affidare nelle fasi successive al lockdown». Di più: «L’emergenza sanitaria potrebbe offrire l'occasione per ottenere appalti legati sia alla distribuzione di presidi medicali che allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri». Con la conseguente «possibilità di distribuire posti di lavoro ad affiliati o di subappaltare ad aziende di riferimento, consolidando così la base del proprio “consenso sociale”».