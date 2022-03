Mascherine al chiuso, ipotesi stop ad aprile dopo Pasqua

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per la quinta settimana consecutiva, si conferma il trend in calo dei nuovi casi di Covid in Italia, ed anche ricoveri e decessi sono in diminuzione. Un quadro in costante miglioramento che apre la strada ad una progressiva riduzione delle misure in atto, come l’utilizzo del green pass e delle mascherine al chiuso (quelle all’aperto non sono più obbligatorie dall’11 febbraio).

Sileri: da metà aprile via mascherine al chiuso

Anche se la pandemia, come più volte ricordato dagli esperti, non è finita e l’Agenzia europea dei medicinali (Ema) invita a non abbassare la guardia, la migliorata situazione apre indubbiamente ad una nuova fase. Il 31 marzo, fine dello stato di emergenza, «sarà la data simbolica della fine della fase acuta della pandemia e della ritrovata normalità», ha detto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, secondo il quale si può ora ragionare di una «progressiva riduzione delle misure di contenimento».

Dopo la fine dello stato di emergenza il 31 marzo «la prima cosa da fare è togliere la distanza tra le persone, tornando a usufruire della capienza normale allo stadio o in ufficio e lasciando però la mascherina al chiuso», che si potrà togliere «intorno a Pasqua, a metà aprile». Quanto all’abolizione del super Green Pass, va fatta «in maniera graduale, non dal primo aprile ma nel mese di aprile, con una progressività soprattutto sul lavoro, dove valuterei attentamente un’abolizione prima rispetto al resto».

Cresce il pressing per lo stop al stop al green pass al lavoro

Del resto sulla necessità di «superare il green pass nei luoghi di lavoro e le relative sanzioni alla scadenza dello stato di emergenza» si è espressa già la commissione lavoro del Senato in un parere al decreto legge numero 1 del 2022 (che impone, tra l'altro, il super green pass per gli over 50), che accende i riflettori sulla necessità di allentare il certificato verde dal 1° aprile nelle aziende.

Il pressing per allentare le misure sul green pass è del resto bipartisan. Anche se coinvolge soprattutto Lega e M5s. Il leader pentastellato Giuseppe Conte ha espresso perplessità sull'obbligo vaccinale per gli over 50, che «ha creato grande dibattito nel Paese, prima ancora che nel Parlamento», perchè «va a incidere pesantemente sul diritto al lavoro». Mentre la Lega aveva proposto un emendamento, poi accantonato, che, con il parere contrario del governo, chiedeva di eliminare tout court il green pass dopo il 31 marzo.